Евро продолжит дорожать, а доллар слегка отступит

В последний день недели евро вновь поднимется в цене, а вот доллар слегка уступит позиции.

По данным Национального банка Молдовы завтра, 21 декабря, единая европейская валюта вновь поднимется в цене, причем сразу на восемь банов. Ее стоимость составит 19,83 леев. В то же время доллар уступит в цене два бана и будет стоить 17,29 леев.

Также на два бана подешевеет румынский лей. Его цена составит 4,25 леев.

Стоимость украинской гривны и российского рубля останется без изменения, соответственно 62 бана и 25 банов.

А в это время мировые цены на нефть демонстрируют рекордное падение. По мнению экспертов, это связано с опасениями по поводу риска переизбытка предложения сырья на рынке на фоне увеличения запасов и добычи в США и признаков замедления роста мировой экономики.