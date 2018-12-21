В 2019 году в Молдове заработает ДНК-лаборатория

В Молдове в следующем году заработает ДНК-лаборатория. В минздраве говорят, оборудованием будут пользоваться не только криминалисты - здесь же можно будет сделать тесты на отцовство. До сих пор в таких случаях всегда обращались за границу, и дорогостоящая процедура занимала много времени.

"Лаборатория полностью функциональна. Работать она начнет в ближайшее время, когда правительство определит тарифы на услуги", - сказал госсекретарь министерства здравоохранения Борис Гылкэ.

Подводя итоги года, глава минздрава отметила покупку машин скорой помощи. Парк пополнился 110 неотложками.

"К марту следующего года в страну поступит еще 170 новых машин. Необходимый минимум будет покрыт на сто процентов", - сказала министр здравоохранения Сильвия Раду.

Также в минздраве подвели промежуточные итоги кампании "Доктор для тебя". Медицинское обследование прошли больше 30 тысяч жителей сел. Еще в этом году расширили список компенсируемых лекарств, а медработникам повысили зарплаты.

"В декабре зарплаты врачей выросли на 20%, медперсонала - на 10. Врачи-резиденты, получавшие 2080 леев, теперь получают 5200", - отметила министр здравоохранения Сильвия Раду.

К числу недоработок в минздраве отнесли большие очереди на протезирование и удаление катаракты. Чтобы решить проблему, в Молдову намерены пригласить иностранных специалистов.