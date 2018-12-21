Экс-министр обороны Молдовы, побывавший на большой пресс-конференции Владимира Путина

Валерий Плешка считает, что в нашей стране до такого уровня общения власти с масс-медиа еще расти и расти. Экс-министр обороны Молдовы Валерий Плешка побывал на большой пресс-конференции президента России и пытался задать Владимиру Путину вопрос. Не вышло. Своими впечатлениями он поделился с корреспондентом «Комсомольской правды» в Молдове.

- Как вы попали на пресс-конференцию?

Как говорят, «рука Москвы» помогла! Подал заявку и получил приглашение с сайта Кремлин.ру. Наверное, любой так может сделать.

- Какой вопрос вы хотели задать Владимиру Путину?

Вопрос касался региональной безопасности. Он звучал так: «В свое время, в качестве министра обороны Республики Молдова, я предлагал высшему руководству государства в целях обеспечения безопасности страны и ее реинтеграции закрепить принцип постоянного нейтралитета Молдовы путем заключения многостороннего международного договора по примеру Австрии. Владимир Владимирович, в контексте развития современной ситуации в Черноморском регионе и существующего приднестровского вопроса могла бы Российская Федерация стать одной из сторон такого договора, который позволил бы республике Молдова решить вопросы национальной безопасности и создать условия для долговременного мира и стабильной ситуации в Черноморском регионе?»

- Что вы предприняли для того, чтобы задать вопрос?

Дома я написал плакат формата А3. Но там же были тысячи аккредитованных журналистов, руководители изданий. В Молдове, наверное, и десятой части аппаратуры не собрать, сколько было на той пресс-конференции. Сотни камер, микрофонов, различных устройств...

- Есть разочарование, что не удалось задать вопрос?

- Никакого разочарования нет. На пресс-конференции подводили итоги года, говорили о российских проблемах. В контексте мировых проблем Молдова, понятно, не является первостепенной для России. Может, меня и заметили, но Песков (пресс-секретарь президента РФ — прим..авт.) очень тонко и четко помогал президенту расставлять приоритеты. Я, как менеджер, оценил, насколько все было организованно. Моей задачей не было только приехать и задать вопрос Путину. Моей задачей было посмотреть формат большой пресс-конференции, оценить структуру и качество задаваемых вопросов, а также встреча с представителями российских медийных каналов, с которыми мы ведем переговоры об их выходе на молдавский рынок. О каких каналах я говорю, это пока секрет.

- Как атмосфера на пресс-конференции, обстановка?

- Очень отличается от молдавской! Нет таких мелких и провинциальных замашек. Люди задают взрослые вопросы, атмосфера, в целом, не политическая, а деловая, профессиональная. Отдельно надо сказать о компетентности и подготовке Владимира Путина. Надо отдать ему должное, человек обладает огромным массивом информации, причем разносторонней, начиная от российских, национальных, жилищных, бытовых вопросов с фамилиями, конкретными случаями из регионов и заканчивая большой политикой, стратегией развития России, ее места в мире, ее конфронтацией с США.

ЛЕОНИД РЯБКОВ