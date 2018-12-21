А говорили – денег нет: Жители Молдовы активно скупают московскую недвижимость

Как отмечают риэлторы, в структуре «иностранного» спроса особенно заметны выходцы из Украины, Молдовы, Белоруссии и Казахстана.

Московская недвижимость пользуется все большим спросом и со стороны россиян из регионов, и со стороны иностранцев. 2018 год показал заметный рост покупок жилья в столичных новостройках приезжими, сообщает lenta.ru.

Выходцы из стран бывшего СССР вообще стабильно интересуются жильем в столице. Как говорит директор по продажам ГК «Гранель» Рустам Арсланов, в структуре «иностранного» спроса более заметны выходцы из Украины, Молдовы, Белоруссии и Казахстана.

Граждане Украины и Белоруссии предпочитают спальные районы или Новую Москву, - рассказывает Елена Мищенко, руководитель Северо-Восточного отделения «НДВ-Супермаркет недвижимости». — Покупатели из других стран бывшего СССР обычно приобретают жилье в ближайшем Подмосковье, например, в Балашихе, Котельниках, Мытищах и других районах. Трудовые мигранты, как правило, рассматривают для покупки землю или дома в поселках ближнего Подмосковья. Есть и случаи покупки квартир — причем в складчину, на несколько семей.

Кстати, наши сограждане, особенно жители Приднестровья, вполне себе успешные на родине, продают здесь свой бизнес и недвижимость, покупая в Москве «однушку». Потом, раскрутившись, меняют квартиры на более просторные в престижных районах московской столицы.

Мой друг с середины девяностых работает в Москве. Зарабатывал много, квартиры в то время в Москве стоили недорого. Он купил себе несколько квартир, потом женился на москвичке с квартирой. Теперь сам живет в просторной квартире, а еще четыре сдает. Неплохо выходит, между прочим. Мог бы, вообще, не работать, сдавать и пятую квартиру, а сам с семьей круглый год безбедно жить на даче во Владимирской области.

НИКИТА ЗВЕРЕВ