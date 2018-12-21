Аркадий Андроник. Моя команда взяла меня в заложники

Представляю вашему вниманию интервью с генеральным директором Международного выставочного центра Moldexpo Аркадием Андроником.

Аркадий, я перед интервью набрал в Google «год основания Moldexpo». Ответ был – 1996. То есть Moldexpo уже должен быть ровесником динозавров. А я ловлю себя на мысли, что то натыкаюсь на флэшмоб женщин в красных платьях, то тарелка появляется в центре города… Может, у вас на территории высадился креативный десант и захватил штаб-квартиру, а вас держит в заложниках?

В заложниках меня держит моя команда. Для работы Moldexpo понятие «брейнсторм» не слово из учебника по маркетингу, а постоянный инструмент в работе. Перед каждой выставкой мы собираемся и генерируем вместе идеи.

То есть Tusovkaculinara и женщины в красных платьях с сердцами в руках – это ваше коллективное творчество?

Идею с сердцем мы привезли из Питера с ивент-форума и имплементировали в нашу медицинскую выставку. Авторы, в свою очередь, позаимствовали ее у американского проекта Go Red For Women, но ради такой цели как здоровье сердца, не стыдно повториться. А вот Tusovkaculinara – это истинно молдавское творчество.

А результаты чувствуются?

Конечно. Рост интереса к нашим проектам со стороны участников и посетителей отражается на наших финансовых результатах, если мы говорим о деньгах. Moldexpo в числе тех государственных предприятий, что не требуют дотаций, более того, мы не только платим налоги, но и ежегодно приносим государству дивиденды.

Moldexpo позиционирует себя как территория возможностей. Но как раз по территории хватает вопросов, хотя бы жилой дом слева при въезде. Тот, который, судя по всему, заканчивают. Плюс откровенно заброшенные объекты.

То здание, что вы имеете в виду – это не жилой дом, а гостиница. Объект должен быть сдан в эксплуатацию в следующем году. Его строительство было включено в план развития территории Moldexpo как международного выставочного центра. Инвестор не только заканчивает строительство, но и регулярно платит арендную плату за используемый под строительство участок земли.

На территории Moldexpo есть заброшенные здания и строения, но это наследие прошлых лет. Оно возникло задолго до моего прихода в качестве директора. И ни я, ни консилиум Moldexpo не может ничего с ним сделать в легитимном поле. Да, территория принадлежит нам, но владельцы зданий – частные юридические лица. И, даже если они банкроты и находятся под внешним управлением, просто так изъять землю Moldexpo не может. На то, чтобы «расчистить» территорию нужно время. Мы этим занимаемся.

Но ведь это как бельмо на глазу. Посмотрите хотя бы на Aventura Park. Когда моя дочка была маленькой мы почти все выходные приходили на аттракционы, а теперь там одни развалины, редкая мама затащит туда ребенка.

В отношении Aventura Park могу вас порадовать. Есть проект о том, что на месте этих давно заброшенных аттракционов будет построен стадион для пляжного футбола и волейбола с трибуной на 1200 мест. Владельцем стадиона будет Молдавская федерация футбола.

На выбор футбола повлияло ваше многолетнее увлечение футболом? Вы ведь до сих пор еще играете?

Играю почти каждую неделю, но решение сдать землю в аренду под стадион или что-то другое принимаю не я. Я – наемный руководитель Moldexpo и отвечаю за оперативное управление в рамках установленных полномочий. Глобальные решения принимает консилиум. Moldexpo всегда было и остается предприятием со 100% государственной собственностью.

Кстати, а как Moldexpo готовится к Expo 2020 в Дубай? Участие Молдовы в прошлой выставке Expo, которая проходила в Италии, вызвало много вопросов…

Правительство РМ назначило Moldexpo ответственным исполнителем за выставку в Дубае. Участие во Всемирной выставке - это мероприятие национального масштаба, инструмент продвижения имиджа страны, ее возможностей в рамках установленной организатором тематики. Тема 2020 года в переводе с английского звучит так: “Соединяя умы, создаем Будущее”. В ноябре этого года был подписан официальный договор об участии государства Республика Молдова в Expo.

Что касается формы, то в этот раз мы не пошли по пути строительства собственного павильона, как было в 2015 году, а арендовали его у организаторов выставки, причем добились существенных скидок. Наша задача сейчас – привлечь к участию лучшие творческие умы, способные предложить оригинальные креативные идеи для национального павильона. В начале 2019 года будут проводиться тендеры на разработку контента, дизайна и ряд других для реализации идеи. ­

Вернемся в Кишинев. Чем порадует Moldexpo в конце уходящего года?

Уже совсем скоро на Moldexpo откроется самая теплая рождественская ярмарка для всей семьи Craciunul Acasă. Приятно отметить, что этот проект очень прибавил за последние годы и в содержании, и в уровне подготовки, и в вовлеченности участников. Мы постарались создать по-настоящему семейное и уютное мероприятие, которое облегчит посетителям их предпраздничные хлопоты. Ярмарка будет длиться с 21 по 25 декабря.

Ну и, как говорится, пользуясь случаем, хочу пожелать всем веселых зимних праздников, здоровья и счастья в наступающем году!

Павел ЗИНГАН