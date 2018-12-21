«Главное, чтобы информацию о счетах не продавали бандитам»

В Молдове до сих пор недооценивали тяжесть преступления «уклонение от налогов», но теперь все Аль Капоне будут сидеть в тюрьме.

С 1 января 2019 года Государственная налоговая служба Молдовы будет вести мониторинг за всеми банковскими счетами физических лиц. Как сообщил в ходе пресс-конференции в среду директор ГНС Сергей Пушкуца, в соответствии с Законом о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, Государственная налоговая служба впервые становится органом, ответственным за учет банковских счетов физлиц, сообщает InfoMarket.

Речь идет о мониторинге за более 5 миллионами банковских счетов физлиц. В настоящее время совместно с банковско-финансовыми учреждениями страны уже разработано и в экспериментальном режиме тестируется программное обеспечение, которое позволит практически в режиме он-лайн отражать операции на банковских счетах физлиц. С нового года программа будет введена в действие.

Пушкуца отметил, что эта мера позволит ГНС анализировать информацию об операциях на банковских счетах физлиц, чтобы своевременно и оперативно выявлять риски финансирования терроризма, отмывания денег и уклонения от уплаты налогов. Кроме того, в перспективе это позволит налоговому органу обмениваться данными с другими государствами об операциях на иностранных счетах физлиц – граждан Молдовы.

- Сейчас, для того чтобы проверить счет, нужно решение суда. Как я понимаю, с января не нужно будет решения суда. Налоговики будут проверять доходы и расходы. Если вы декларируете зарплату в размере 5 тысяч леев, а у вас трехэтажный дом и за его отопление вы платите целую зарплату, вас начинают проверять и запрашивают у банка информацию о том, сколько денег у вас на счету. И тогда они сопоставляют ваше имущество и деньги. При несоответствии вас вызывают и спрашивают, как у вас это получилось, - пояснил доктор экономики Михаил Пойсик.

Михаил Пойсик подчеркнул, что это международная практика.

- Самое серьезное преступление в мире – это уклонение от уплаты налогов. Я часто привожу в пример Аль Капоне, которого посадили в тюрьму не за его уголовные деяния, а за неуплату налогов. А в Молдове недооценивают тяжесть этого преступления. Вы видели, как в наших троллейбусах пассажиры при выходе возвращают билет кондуктору, чтобы тот наварился? У нас принято считать, что надуть государство – это доблесть, это нормально, а во всем мире психология другая.

Мы видим кого-то, кто ворует и хорошо живет, и говорим: «Он умеет жить, а я – дурак». А по сути этот человек умеет воровать и ворует у нас на глазах. Поэтому я считаю, что правильно, что они получают доступ к информации, - говорит эксперт.

Михаил Пойсик также привел пример ресторанного бизнеса, доля которого, работающего по-белому, составляет всего 15-20%:

- А откройте официальную статистику — там больше половины предприятий показывают либо нулевую, либо убыточную деятельность. Это реально?

Отвечая на вопрос, в чем опасность этого нововведения, доктор экономики отметил, что эту инсайдерскую информацию должны использовать не для того, чтобы сводить счеты и отнимать деньги. Вот тут могут быть проблемы.

АНЕКДОТ В ТЕМУ

Спрашивают у советского заведующего складом:

- Ты получаешь 100 рублей, а дочке ежемесячно в Москву 120 рублей высылаешь, а сыну в Ленинград — 130 рублей. Сам тоже не бедно живешь. И это все на зарплату в 100 рублей? Как у тебя это получается?

- Вы знаете, таки трудно!

ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРСКАЯ