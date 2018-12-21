Прогноз погоды на пятницу, 21 декабря 2018

21 декабря 2018, в Молдове будет минусовая температура и местами - яркое солнце.

В Кишиневе температура воздуха опустится до 6-7 градусов с минусом вечером и ночью, днем - 0... -3. В середине дня выглянет солнце. Скорость ветра - 1-5 метров в секунду. Осадков не ожидается.

В северной части страны утром и вечером похолодает до -6...-8 градусов. Днем температура будет колебаться между -2 и -5 градусами мороза. Синоптики обещают яркое солнце к обеду. Осадков не предвидится.

На юге Молдовы - тоже по-зимнему морозно. Утром и вечером температура воздуха составит -6...-8 градусов. Днем -1...-4. Ветер - до 4 метров в секунду, без осадков, в середине дня выглянет солнце.