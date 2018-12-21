Начиная с 15 января, в отремонтированном здании президентуры регулярно будут проводиться дни открытых дверей

Об этом президент страны Игорь Додон заявил в рамках проводимой сегодня пресс-конференции по итогам 2 лет его мандата.

Глава государства напомнил, что практически 10 лет, с 7 апреля 2009 года, это здание оставалось разрушенным. Он поздравил всех граждан страны, что президентура, которая является одним из государственных символов, наконец была отремонтирована.

В данной связи он в очередной раз поблагодарил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и весь турецкий народ за оказанную помощь в ремонте здания и напомнил, что на работы не было потрачено ни лея из бюджетных средств. Игорь Додон также объявил, что, начиная с 15 января, раз или два раза в неделю будут проходить дни открытых дверей, а на следующей неделе здание посетят более 500 детей из нуждающихся семей.

На экскурсию в президентуру приедут также лучшие учащиеся республики. Глава государства отметил, что с завтрашнего дня будет открыта онлайн-регистрация для всех желающих посетить отремонтированное здание.