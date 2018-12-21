Еврейская жена Гарика Мартиросяна

Супруга популярного шоумена и художественного руководителя Comedy Club Гарика Мартиросяна опубликовала «Дневник жены юмориста». В эксклюзивном интервью Жанна Левина-Мартиросян объяснила, почему её книга пропитана скорее еврейским, чем армянским юмором.

Что подтолкнуло вас стать писательницей?

– Я не могу себя назвать писательницей, скорее я хорошая рассказчица, которая смогла изложить веселые истории на белых листах бумаги. На самом деле все началось, когда я создала свою страничку в Instagram и начала писать там маленькие смешные рассказы. Затем я увидела, что моим подписчикам они очень нравятся. Поначалу мысль о том, чтобы написать книгу, казалась мне бредовой. Но всё больше людей стали писать мне с просьбами опубликовать мои рассказы. И именно благодаря моим подписчикам я почувствовала в себе силы, что могу это сделать, – и рискнула! Книга получилась сборником юмористических рассказов, которые основаны абсолютно на реальных событиях. Они повествуют о моих друзьях и знакомых. Всё абсолютно честно и смешно.

Помогал ли вам супруг в создании книги?

– Нет, не помогал. Но его помощь заключалась в том, что пока я была занята работой над книгой, он сам себе готовил ужин и сам стирал. А я сидела в кабинете, писала, и меня никто не отвлекал. Это была реальная помощь!

В вашей книге доминирует армянский или еврейский юмор?

– Моя книга пропитана больше еврейским юмором. Я бы даже сказала – одесским. Мои бабушка и дедушка – из Одессы, и как мне кажется, чувство юмора и любовь к сарказму мне передались от них и от моего папы. По национальности я еврейка, мои родители – и мама, и папа – евреи, но я, наверное, не очень правильная еврейка.

Вам пытались прививать в детстве еврейские традицию и культуру?

– Хотя с папиной стороны все родственники были абсолютными атеистами, но на каждый праздник мой папа дарил мне звезду Давида, и у меня от него осталась целая памятная коллекция. У меня в семье все знали идиш, и моя прабабушка безумно хотела, чтобы я знала идиш. И меня отдали на немецкий язык, потому что идиш очень похож на этот язык. Но, к сожалению, мне не удалось выучить ни немецкий, ни идиш. Я была ребенком, жила в Советском Союзе, и тогда казалось, что мне это совершенно не нужно, так как среди моих знакомых никто идиш не знал. Сейчас я, конечно, очень жалею, что я не знаю ни идиш, ни иврит, и я часто вспоминаю мою бабушку, которая меня ругала, что я плохо учу идиш.

Прививаете ли вы еврейские традиции своим детям?

– Мои дети знают все традиции, но не могу сказать, что мы как-то активно отмечаем еврейские праздники. Я знаю все обряды, много читаю об этом, и для меня эта культура очень близка. И конечно, я была бы рада, если бы мои дети заинтересовались еврейской культурой. Я готова подсказать им литературу, организовать им поезду в Израиль, но всё всегда в их руках – я не хочу насильно ничего навязывать. Но мне кажется, что они не против – они любознательные.

Что вы сама любите читать, какие книги вас вдохновили на написание собственной?

– Чаще всего я читаю произведения, в которых есть юмор. Я люблю прозу с изюминкой, юмором, сарказмом. Мое любимое слово – сарказм. Меня вдохновили произведения Сергея Довлатова. Буквально несколько лет назад я снова перечитала его книгу «Компромисс» и смеялась до слез. Это было отлично. Тогда я подумала, почему бы мне не попытаться сделать что-то такое, чтобы рассмешить других до слез.

Все деньги от продаж вашей книги пойдут в благотворительный фонд Константина Хабенского. Почему вы занялись благотворительностью?

– Заниматься благотворительностью очень хорошо. Я верю в карму, я верю, что если человек делает добрые дела, то к нему это все возвращается. К тому же занятие благотворительностью – это хороший пример для детей, так как они видят, что их родители делают добрые дела. Мне кажется, что каждый человек в той или иной мере должен помогать другим людям, которые испытывают сложности. Я очень надеюсь, что моя книга поможет не только продлить смехом жизнь моему читателю, но и продлить жизнь маленькому человеку

Анна Полякова