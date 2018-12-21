Внимание водители! НИП усиливает патрулирование на национальных трассах Молдовы

Сотрудники Национального инспектората патрулирования рекомендует автомобилистам соблюдать скоростной режим.

В контексте рождественских мини-каникул сотрудники Национального инспектората патрулирования активизируют свою деятельность по регулированию и надзору за дорожным движением на национальных трассах и будут работать в усиленном режиме для предотвращения неприятных дорожных происшествий и их последствий, поскольку основными причинами дорожно-транспортных происшествий являются превышение скорости и вождение в нетрезвом виде, сообщает noi.md

Кроме того, экипажи НИП, оснащенные приборами измерения скорости, будут дежурить на национальных дорогах.

При этом НИП рекомендует водителям:

не превышать скорость;

не садиться за руль в нетрезвом виде;

соблюдать безопасную дистанцию от впереди движущегося транспортного средства; проявлять осторожность, когда на обочине дороги есть пешеходы, особенно дети и пожилые люди;

оснастить автомобиль в соответствии с зимними условиями;

быть внимательными к состоянию дороги, потому что она может быть мокрой или покрыта льдом.

Пешеходам рекомендуется ходить только по тротуару и переходить улицу только по пешеходному переходу или там, где установлены светофоры.

В то же время, учитывая, что с сегодняшнего дня у детей начнутся зимние каникулы, родителям рекомендуется поговорить со своим ребенком, что делать в ситуации, если он заблудился, убедиться, что ребенок знает полные имена родителей, номер телефона и домашний адрес.

Всегда следите за своими детьми, чтобы избежать любого риска (исчезновения, дорожно-транспортных происшествий, травм и т.д.). Объясните детям, что им не нужно отдаляться от дома и нельзя разговаривать с незнакомцами.