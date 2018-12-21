Внимание водители! НИП усиливает патрулирование на национальных трассах Молдовы

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Авто
Сотрудники Национального инспектората патрулирования рекомендует автомобилистам соблюдать скоростной режим.
В контексте рождественских мини-каникул сотрудники Национального инспектората патрулирования активизируют свою деятельность по регулированию и надзору за дорожным движением на национальных трассах и будут работать в усиленном режиме для предотвращения неприятных дорожных происшествий и их последствий, поскольку основными причинами дорожно-транспортных происшествий являются превышение скорости и вождение в нетрезвом виде, сообщает noi.md
Кроме того, экипажи НИП, оснащенные приборами измерения скорости, будут дежурить на национальных дорогах.
При этом НИП рекомендует водителям:
В то же время, учитывая, что с сегодняшнего дня у детей начнутся зимние каникулы, родителям рекомендуется поговорить со своим ребенком, что делать в ситуации, если он заблудился, убедиться, что ребенок знает полные имена родителей, номер телефона и домашний адрес.
Всегда следите за своими детьми, чтобы избежать любого риска (исчезновения, дорожно-транспортных происшествий, травм и т.д.). Объясните детям, что им не нужно отдаляться от дома и нельзя разговаривать с незнакомцами.
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