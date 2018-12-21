Из-за высокой цены елки не спешат раскупать

На елки низкий спрос из-за высокой цены. В Кишиневе активно продаются елки. Продажи ведутся на многих улицах во всех районах города. Однако не все спешат покупать зеленых красавиц, поэтому предложение пока явно превышает спрос.

Moldsilva выставила на продажу елки – «в городе запахло праздником». Об этом сообщает телеканал ProTV. Однако если сами елки горожанам нравятся, цены на них – не очень. Тем не менее продавцы уверены, что все елки будут проданы до праздника. Для покупателей приготовлены 64 000 елок.

- Каждый год распродаем без проблем – до 31 числа до 12 ночи у нас уже нет ничего, - сообщил в интервью телеканалу один из продавцов.

Многие покупатели говорят, что покупают елки для офисов или детских садов.

Напомним, недавно работники кишинёвского шиномонтажа соорудили новогоднюю ёлку из отработанных покрышек.