Турецкий посол: в Гагаузии я будто попал на Родину в Анатолию

Новый посол Турции в Молдове Гюрол Сёкменсюер поделился впечатлениями о своем первом визите в Гагаузскую автономию в передаче «Главная тема» на одном из гагаузских инфопорталов.

В первую очередь посол отметил, что в дипломатической среде официальные встречи «чаще всего проходят по протоколу», но в Гагаузии его приняли «как члена семьи», передает gagauzinfo.md.

- Когда я впервые побывал в автономии, гагаузы приняли меня как члена семьи. Я очутился как будто в родных краях. Как в Анатолии, откуда я родом. В Гагаузии такая же красивая, естественная природа, виноградники, пашни - все очень схоже, - отметил Гюрол Сёкменсюер.

Дипломат был глубоко впечатлен тем, как гагаузы сумели сохранить свою культуру, традиции и тюркский язык.

Гюрол Сёкменсюер возглавил дипломатическую миссию Турции в Молдове летом 2018 года.

Его предшественник Хулуси Кылыч сумел наладить крепкие дружественные отношения с руководством автономии, внес огромный вклад в развитие отношений между Молдовой и Турцией. За свои заслуги был награжден государственными наградами и стал почетным гражданином Комрата и Чадыр-Лунги.