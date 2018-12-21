Конституционный суд Молдовы: Парламент обладает исключительными полномочиями в области национальной обороны страны

Конституционный суд Молдовы (КС) постановил, что исключительными полномочиями в области национальной обороны страны обладает парламент, а не президент. Как передает агентство «ИНФОТАГ», об этом говорится в постановлении КС, которое принято в пятницу по запросу президента Игоря Додона.

«Парламент РМ располагает исключительными полномочиями в области национальной обороны. Он принимает законы и утверждает политику национальной обороны в пределах установленных Конституцией полномочий и законами в этой области», - говорится в решении суда.

Согласно документу, принятие стратегии национальной обороны и других законодательных актов в этой области «вписывается в полномочия парламента».

Отвечая на запросы президента, который является и Верховным Главнокомандующим, КС разъяснил, что «Конституция не предусматривает ответственность президента за обороноспособность страны».

«Это не исключает возможность принятия закона, отвечающего духу Конституции, посредством которого такая ответственность может быть возложена на президента. Президент вправе предпринять в области безопасности и национальной обороны только те меры, которые предусмотрены действующим законодательством», - подчеркивает КС.

В своем решении КС «признает конституционным постановление парламента от 19 июля 2018 г. об утверждении Стратегии Национальной обороны и плана действий по внедрению стратегии на 2018-2022 годы».

В решении КС никак не разъясняются другие полномочия президента в качестве Верховного Главнокомандующего страны.

Как уже сообщало агентство «ИНФОТАГ», на этой неделе президент Игорь Додон попросил разъяснить полномочия президента в области обороны. В своем обращении Игорь Додон задал вопрос о том, можно ли считать конституционным утверждение парламентом Национальной стратегии обороны и плана действий по реализации национальной стратегии обороны на 2018-2022 годы, которые были приняты без одобрения верховного главнокомандующего и без промульгации президентом.

«Президент, в качестве Верховного /главнокомандующего Вооруженными Силами несет ли личную ответственность за обороноспособность страны и вправе ли, исходя из своих полномочий в области обороны, предпринять другие меры по обеспечению безопасности и укреплению боеспособности, которые не включены в план мероприятий в области национальной обороны?»,- также задал вопрос президент в своем обращении.

Национальная стратегия обороны была утверждена парламентом без одобрения президента, в июле 2018 года. Она вступила в силу в конце июля, без утверждения главой государства.

Решение КСМ является окончательным, обжалованию не подлежит и вступает в силу с момента принятия.