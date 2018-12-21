Влад Плахотнюк подарил дом семье из трех девочек, воспитываемых только папой (Видео)

В конце года принято подводить итоги. Фонд Влада Плахотнюка "Эдельвейс" решил сделать это в кругу друзей. В Национальном дворце их собралось почти две тысячи - тех, кто умеет дарить радость и веру в жизнь, и тех, к кому вернулись мечты и надежды.

Открыли торжественный концерт Амелия Узун и Анна Черникова.

Когда на елке зажглись праздничные огни, на сцене зазвучали колядки.

"С каждым годом нас все больше. Больше людей, которым мы помогаем. Больше партнеров, больше людей с огромным сердцем, которых мы, команда фонда Влада Плахотнюка, называем друзьями", - сказала исполнительный директор фонда "Эдельвейс Лидия Кукош.

Феей сюрпризов стала Андреа Марин. Она рассказала несколько историй, которые тронули гостей вечера до глубины души. Одна из них была о семье Констандаке из села Лэргуца Кантемирского района. Приемным родителям троих сестер команда "Эдельвейс" сделала в этот торжественный вечер первый сюрприз.

"Чек на сто тысяч леев, чтобы вы смогли купить мебель для ваших девочек. Платьица, чтобы они выглядели в праздник настоящими красавицами, игрушки и школьные принадлежности".

Сегодня сестры окружены душевным теплом и заботой, но еще некоторое время назад судьба не сулила ничего хорошего троим девочкам, которых бросила мать.

"Оставила детям кастрюлю кукурузной муки, полведра воды и банку варенья. Этого им хватило на неделю. Девочки у нас уже три года, и никто про них не спрашивал. С их появлением в нашем доме прибавилось темпла, и мы счастливы рядом с ними", - сообщила жительница села Лэргуца София Костандаке.

Игнат Сэндулеску из села Круглик Криулянского района даже представить не мог, что со столетием его будут поздравлять две тысячи человек.

Дедушка Игнат пожелал всем долголетия и благополучия.

"Живите долго, будьте здоровы, не болейте, и чтобы беды обходили вас стороной", сказал Дедушка Игнат.

А вот у 13-летнего Богдана Рошки из Сорок в этот вечер исполнилось заветное желание. Юный музыкант получил новенький тромбон и сыграл с оркестром Дедов Морозов.

- Это совершенно новый тромбон. Команда "Эдельвейса" заказала его специально для тебя. Чтобы он тебя радовал, а ты мог учиться дальше.

– Большое вам спасибо!

- Сколько радости на его лице! Даже говорить больше ничего не надо.

Два года Богдан будет получать ежемесячную стипендию в две тысячи леев на обучение в городской музыкальной школе.

"Вы сделали то, что другие делают только для собственных детей. Вы нашли самородок и открыли ему дорогу в будущее".

А для 13-летней Андреи Русу из села Селемет исполнилась мечта.

"Моя самая большая мечта - иметь свою комнату. Сейчас мы все живем в одой. Утром особенно тяжело, переодеваться приходится на кухне", сообщила жительница Сорок Андрея Русу.

Андрее пришлось рано повзрослеть. Два месяца назад рак отнял у нее маму, и на попечении подростка остались две младшие сестры. Отец целыми днями вынужден работать, и все заботы по дому легли на плечи Андреи.

"Готовить меня научила мама. Когда она заболела, я... Извините".

История Андреи Русу вызвала неподдельное сочувствие у всего зала. А подарок фонда "Эдельвейс" превзошел все ожидания.

– Что это?

- Ключ.

- Понятно, что ключ, но что он открывает?

– Я скажу вам, что он открывает. Давайте посмотрим на экран.

– Это ваш новый дом.

"Это дом с хозяйством в 19 соток. Есть домашний скот и птицы. В доме четыре комнаты и кухня, где вы найдете вкусную еду".

"Этот дом - начало новой жизни. Дом, в который, я надеюсь, вы пригласите на новоселье и нас с коллегами из фонда "Эдельвейс", - передает основатель фонда "Эдельвейс" Влад Плахотнюк.

- Мне не верится, что это наш дом!

- У меня нет слов. Спасибо! Большое большое спасибо!

"Даже в самые тяжелые моменты жизни надо хранить надежду, верить и бороться. Я здесь, чтобы подарить вам немного радости, лучик надежды. Я буду это делать до тех пор, пока у меня есть для этого возможности", - добавил Влад Плахотнюк.

Стоимость дома - полмиллиона леев. Фонд "Эдельвейс" позаботился, чтобы в нем было все необходимое, а также приготовил подарки для каждой из трех сестер.

- Ионела, знаю, что ты хотела прочесть книгу "Три мушкетера". Конечно же, ты ее осилишь за два дня, поэтому я решила дополнительный подарок - полную коллекцию о Гарри Потере адаптированную под твой возраст. Андреа, у тебя непростая миссия: ты - самая старшая и должна заботиться сестрах. Заметила, что у тебя совсем старенький компьютер и решила подарить новый, чтобы легче было делать уроки.

Вечер волнующих жизненных историй завершили одой фонду "Эдельвейс".

Завершило торжественный вечер выступление румынского исполнителя Хории Бренчу и его группы.

Фонд Влада Плахотнюка "Эдельвейс" был создан восемь лет назад. С тех пор помощь от него получили 427 709 человек.