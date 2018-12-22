Международная миссия проведёт мониторинг выборов от 24 февраля

Международная миссия по наблюдению за выборами (IEOM), направленная Европейской сетью организаций по мониторингу выборов (ENEMO) будет осуществлять мониторинг выборов от 24 февраля 2019 года. Согласно пресс-релизу ENEMO, это будет сделано „в целях содействия честности и прозрачности парламентских выборов, которые должны состояться в Республике Молдова”, передаёт IPN.

Наблюдатели будут отслеживать, оценивать и отчитываться об основных выводах по результатам наблюдения за политической и предвыборной обстановкой в целом, за поведением электоральных органов и средств массовой информации, а также за ходом избирательной кампании. Кроме того, будет осуществляться мониторинг гендерной справедливости, соблюдения права избирать и быть избранным, права голоса и процесса подсчёта голосов, рассмотрения связанных с выборами жалоб, и других аспектов. Оценка будет основываться на международных стандартах демократических выборов и на требованиях молдавского законодательства.

Затем общественности будут представлены промежуточные и предварительные отчёты об основных результатах наблюдения за выборами. Итоговый отчёт с конкретными рекомендациями относительно политики, потенциально способной улучшить ситуацию в области выборов, и других направлений политики, связанных с этой сферой, будет выпущен и обнародован после выборов.

Следить за ходом выборов будут восемь основных групп, базирующихся в Кишинёве, а также десять долгосрочных наблюдателей. Их деятельность должна охватить всю территорию Республики Молдова. Группы из двух человек будут осуществлять мониторинг в довыборный период, в день выборов и период после выборов. ENEMO планирует задействовать и некоторое количество краткосрочных наблюдателей.

ENEMO IEOM получает финансовую поддержку от посольства Королевства Нидерландов, посольства Швеции, Национального фонда демократии (NEF) Конгресса Соединённых Штатов – через Национальный институт демократии, а также от Представительства Европейского союза в Республике Молдова. Это уже 25-я миссия ENEMO по наблюдению за выборами и вторая миссия ENEMO в Молдове.

Европейская сеть организаций по мониторингу выборов является международной сетью из 21 некоммерческой, неангажированной и неправительственной организации, представляющей 17 стран Центральной и Восточной Европы и Центральной Азии, в том числе две страны Европейского союза. Она была основана 29 сентября 2001 года. ENEMO стремится содействовать участию организаций гражданского общества в жизни обществ демократического транзита в целях улучшения электоральных процессов, увеличения прозрачности деятельности правительств и повышения их ответственности перед гражданами, а также для соблюдения основополагающих прав и свобод человека.