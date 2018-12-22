Симион Грищук: Наша политическая поддержка правительства вполне оправдана, и полезна для граждан Республики Молдова

В интервью для портала ТРИБУНА, лидер парламентской европейской народной группы Симион Грищук ответил на следующий вопрос: Как бы вы охарактеризовали нынешний политический год?

«Как очень сложный и ознаменованный многочисленными проблемами, но, в то же время, в 2018 году было сделано много хорошего для граждан: начиная от ремонта дорог (кстати, отремонтирована рекордная площадь дорог) и заканчивая повышением зарплат и пенсий», – ответил он.

На вопрос, не сожалеют ли члены группы ЕНПМ о политической поддержке правительства, Симион Грищук ответил, что «за последние три года правительству и парламенту пришлось столкнуться с многочисленными проблемами». «Первой и самой важной задачей было обеспечение стабильности во всех сферах, начиная от политической стабильности и заканчивая стабильностью экономической, социальной и пр.

Это позволило нам обеспечить стране ускоренный темп развития, а множество важных программ, реализованных властью, стало лучшим тому доказательством. Здесь хотелось бы отметить национальные программы по восстановлению дорог, упрощению доступа к медицинским услугам, увеличение зарплат различным категориям бюджетников, увеличение социальных выплат», – заявил он.

Также он отметил, что «не в последнюю очередь, хочет отметить и самые важные реформы этих лет: реформа пенсионной системы, реформа центральных органов власти, которая привела к сокращению числа госучреждений и финансовой оптимизации, реформы по созданию благоприятных условий для бизнеса и др.».

«Все это свидетельствует о том, что наша политическая поддержка правительства вполне оправдана, и полезна для граждан Республики Молдова», – заявил Симион Грищук.

Кристина Пендя