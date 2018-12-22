Спикер Канду: Мы приняли к сведению решение правительства, начался отсчет 72 часов для выдвижения вотума недоверия

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Председатель парламента Андриан Канду объявил, что парламент принял к сведению решение правительства взять на себя ответственность за проект постановления.
Как сообщает ТРИБУНА, Андриан Канду отметил, что материалы правительства переданы в парламент.
«Мы понимаем важность решения правительства, связанного с компенсациями, которые будут предоставлены более 61 тысяче граждан. Мы приняли к сведению это решение, и, в соответствии с процедурой, в 15.00 начинается отсчет 72 часов на выдвижения депутатами вотума недоверия.
В понедельник, в 15.00 этот срок истекает. Вотум недоверия может быть выдвинут при наличии 26 депутатов, несогласных с решением правительства. Если до 15.00 не будет подана резолюция, парламент соберется, чтобы обсудить эту инициативу. Теперь мы ждем», – отметил Канду.
Андриана Кептине
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