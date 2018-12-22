Управление автовокзалами в Молдове передали частной компании, основанной всего месяц назад

Автовокзалами в Молдове будет управлять недавно созданная компания Garile Auto Moderne.

Министерство экономики и инфраструктуры заключило контракт о государственно-частном партнерстве на 25 лет с компанией Garile Auto Moderne, сообщает newsmaker.md со ссылкой на пресс-службу ведомства. Согласно контракту, в течение трех лет компания должна реконструировать «по европейским стандартам» 30 автовокзалов. Однако, что именно подразумевается под этими стандартами, в релизе ведомства не указано.

Компания «Garile Auto Moderne» основана всего месяц назад, 12 ноября. Ее учредителями являются строительная компания «Exfactor-Grup» с долей 85% и гражданин США с долей 15%. Директором компании назначен Виталий Мруг. Он же управляет компанией Genesis International, а также является соучредителем компании Aspect-M, которая владеет в свою очередь Genesis International. Кроме того, Aspect-M является одним из основателей компании Magistrala Nistru. Обе компании выигрывали тендеры на ремонт дорог на сотни миллионов леев.

Согласно планам правительства, инвестор должен будет в течение трех лет вложить 200 млн леев в реконструкцию и обслуживание 30 автовокзалов и автостанций страны. Речь идет о реконструкции, а после эксплуатации и обслуживании объектов «для продолжения их полноценного функционирования».

Напомним, что ранее суд МЦУИС (англ. ICSID - International Centre for Settlement of Investment Disputes) постановил, что власти Молдовы нарушили права американского инвестора. Судьи решили, что не были соблюдены положения Соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций, и в результате Молдове был выставлен миллионный штраф.

Что интересно, молдавское правительство не посчитало нужным обжаловать решение суда. Министерство финансов просто решило выделить правительству из резервного фонда 1,2 млн долларов США на покрытие ущерба американскому инвестору Збигневу Гроту за то, что земли, на аренду которых он претендовал, были переданы молдавской фирме.