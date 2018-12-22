Путин поздравил Додона и весь молдавский народ с наступающим Новым годом и Рождеством Христовы

Президент России Владимир Путин поздравил президента Молдовы и весь молдавский народ с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым.

В адрес Президента Республики Молдова Игоря Додона поступила поздравительная телеграмма от Президента Российской Федерации Владимира Путина. Российский лидер пожелал своему коллеге Игорю Додону крепкого здоровья, счастья и успехов в государственной деятельности, а народу Молдовы – благополучия и процветания.

- Традиции дружбы и духовной близости, связывающие народы России и Молдовы, будут и впредь служить основой для развития конструктивного сотрудничества между нашими странами, а также партнерского взаимодействия на пространстве СНГ, - говорится в послании президента России.