Новый вид телефонного мошенничества в РМ

Схема стара, как сам мир.

Судя по многочисленным сообщениям в соцсетях от потревоженных жителей Кишинёва, в РМ набирает обороты новая схема телефонного мошенничества, связанная со звонками с международных номеров, в частности, из Литвы и Беларуси.

Выглядит это так – вам «гудят» на телефон, либо присылают сообщение «позвони мне», вы реагируете в ответ соответствующим образом (ожидаемым для мошенников), перезваниваете… С вашего счёта тут же снимаются значительные в рамках телефонного баланса деньги – 5, 10, а то и 20 леев, в зависимости от продолжительности ваших попыток установить связь с телефонным «бандитом».

Проблема приобрела настолько массовый характер, что один из телефонных операторов (не будем называть его конкретно, так как Блокнот Молдовы не рекламирует коммерческих агентов ни в коей форме) выпустил специальный пресс-релиз на эту тему:

- Уважаемые абоненты, предупреждаем вас о новом виде мошенничества посредством мобильной связи. Если у вас на телефоне пропущенные звонки или SMS-сообщения с незнакомых международных номеров, с текстом «Перезвони мне», настоятельно рекомендуем вам игнорировать их. При попытке перезвонить на данные номера, с вашего счета могут быть списаны денежные средства или минуты, так как при звонке будет применена тарификация, установленная для звонков за границу (стандартный тариф). Эти мошеннические схемы внедрены незнакомыми лицами в целях получения выгоды различными способами, - гласит сообщение.