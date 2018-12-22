На границе России и Финляндии задержали мошенницу из Молдовы

На родине она была объявлена в международный розыск. 57-летняя гражданка Молдовы пыталась пересечь государственную границу России с Финляндией через МАПП «Светогорск», сообщает rekvizit.info.

Наша соотечественница, находящаяся в международномном розыске по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах, была задержана сотрудниками пограничной службы и в дальнейшем доставлена в Выборгскую прокуратуру.

Решается вопрос о передаче женщины компетентным органам Республики Молдова для дальнейшего ее привлечения к уголовной ответственности.

ПАВЕЛ МУНТЯН