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Происшествия
На границе России и Финляндии задержали мошенницу из Молдовы
22.12.2018

На родине она была объявлена в международный розыск. 57-летняя гражданка Молдовы пыталась пересечь государственную границу России с Финляндией через МАПП «Светогорск», сообщает rekvizit.info.

Наша соотечественница, находящаяся в международномном розыске по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах, была задержана сотрудниками пограничной службы и в дальнейшем доставлена в Выборгскую прокуратуру.

Решается вопрос о передаче женщины компетентным органам Республики Молдова для дальнейшего ее привлечения к уголовной ответственности.

ПАВЕЛ МУНТЯН


 
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