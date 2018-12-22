Израильский минздрав – об обучении своих студентов в молдавском вузе: «Даже если дипломы получаются на законных основаниях, нет никакого доверия к знаниям»

Операция "Лицензия на убийство» в Израиле вызвало большие вопросы в Израиле по поводу подготовки его специалистов в иностранных вузах, в том числе молдавских.

"Тысячи израильтян, которые изучают медицину в сомнительных вузах за рубежом, - это реальная угроза не только системе израильского здравоохранения, но и здоровью граждан". Об этом сказал профессор Шауль Яцив, выступая в понедельник, 17 декабря, на специальном заседании в кнессете, посвященном обсуждению скандала с поддельными дипломами из Армении, соообщает vesti.co.il.

Заседание было созвано парламентской комиссией по труду, соцобеспечению и здравоохранению. В понедельник, 17 декабря, она посвятила этой проблеме специальное заседание. Формальным поводом для обсуждения стал арест 2 декабря 40 врачей и фармацевтов (в том числе и практикующих), подозреваемых в приобретении за деньги дипломов в трех вузах Армении. При этом части подозреваемых каким-то образом удалось получить лицензию на работу в израильской системе здравоохранения, сдав соответствующий непростой экзамен.

Выступая на заседании, проф. Шауль Яцив, заведующий кадровым управлением минздрава, сообщил, что ведомство давно выражало тревогу по поводу качества подготовки специалистов, завершивших учебу в определенных вузах за рубежом.

- Я знаком с ситуацией – и вовсе не теоретически. По долгу службы я выезжаю с инспекторскими проверками за рубеж. К примеру, в одном из вузов Молдовы обучаются 1300 израильтян – на медицинском, стоматологическом и фармакологическом факультетах. Там же обучаются еще несколько тысяч студентов из самой Молдовы и других стран. При этом единственная клиническая больница, где должны практиковаться будущие медики, всего на 600 коек. Это просто невозможная ситуация. Студенты попросту не видят больных во время обучения, - пояснил профессор.

По словам представителя израильского минздрава, даже в том случае, если дипломы в таких вузах получаются на законных основаниях, нет никакого доверия к знаниям, полученным при подобной системе обучения.

"Можно определенно сказать, что там и учатся, и практикуются недостаточно. И если бы не нынешний скандал с дипломами, проблема рано или поздно проявилась бы в полной мере. Думаю, в ближайшее десятилетие", - сказал проф. Яцив.

Профессор предложил немедленно сформировать специальную комиссию, поручив ей заняться не только проверкой "покупки дипломов за рубежом", но и всей системой подготовки специалистов в "сомнительных вузах за рубежом".

Дело о поддельных дипломах: история вопроса

Утром 2 декабря израильская полиция задержала 40 врачей, стажеров и фармацевтов, получивших дипломы об окончании учебы в медицинских и фармакологических вузах Армении. Тогда было заявлено о подозрениях, что эти дипломы фиктивны и получены людьми, которые не завершили полный срок обучения.

Отмечалось, что все задержанные - граждане Израиля, представители арабского сектора (израильские арабы).

Операция по выявлению обладателей фиктивных дипломов получила название "Лицензия на убийство". Полиция заявила, что подозреваемые сознательно вводили в заблуждение израильский минздрав, предоставляя ему фиктивные дипломы, полученные мошенническим путем.

Некоторым обладателям фальшивых дипломов удалось пройти экзамен для врачей - выпускников зарубежных вузов, который проводится для получения лицензии на работу в Израиле.

Тайное расследование вели полицейские Северного округа, оно продолжалось длительное время. Задержания подозреваемых производились в разных городах Израиля - от юга до севера.

Вести" писали, что еще в мае 2017 года появились сообщения о сотнях израильтян, завершивших обучение в медицинских вузах Армении, которые не могут начать работу в Израиле. Тогда в качестве причины называлось "низкое качество преподавания" в армянских мединститутах.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Межведомственная комиссия, созданная Министерством здравоохранения и Министерством образования Молдовы для проверки организации и проведения учебного процесса для иностранных студентов в Государственном университете медицины и фармации им. Николая Тестемицану представила результаты расследования.

Согласно выводам комиссии, не было установлено никаких нарушений в процессе набора, приема, документации, обучения, сдачи выпускных экзаменов и выдачи дипломов иностранным студентам ГУМФ «Николае Тестемицану». Члены комиссии проверили все личные дела иностранных студентов на всех факультетах, включая документы, которые легли в основу приема в университет, процесса получения высшего образования в области медицины и фармацевтики, организации выпускных экзаменов и выдачи дипломов, сообщает unimedia.info.

Комиссия установила, что учебный процесс в Государственном университете медицины и фармации им. Николая Тестемицану осуществлялся в соответствии с действующими нормативными актами, а также на основании внутреннего регламента, утвержденного Сенатом университета. Комиссия также установила, что существующие процедуры оформления и выдачи дипломов об образовании в ГУМФ «Николае Тестемицану» исключают возможность внесения поправок и дополнений в списки выпускников, что делает невозможным фальсификацию учебных документов.