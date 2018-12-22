График работы банков в период новогодних праздников

24, 25 и 31 декабря, а так же 1, 7 и 8 января, официально объявленных выходными днями, Национальный банк Молдовы будет иметь закрытый режим работы. Тот же график работы будут иметь и большинство лицензированных банков Республики Молдова, за исключением некоторых подразделений, передает IPN.

Подробную информацию о графике работы банков в период новогодних праздников можно найти на их сайтах или непосредственно в филиалах. Список лицензированных банков, а также их страницы в интернете доступны на официальном сайте НБМ.

В то же время, лицензированные банки сообщают, что 26 декабря 2018 года не будут осуществлять расчеты в валюте стран Европейского союза, так как деятельность финансовых учреждений в этом пространстве будет приостановлена по случаю Рождества.