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Экономика
График работы банков в период новогодних праздников
22.12.2018

24, 25 и 31 декабря, а так же 1, 7 и 8 января, официально объявленных выходными днями, Национальный банк Молдовы будет иметь закрытый режим работы. Тот же график работы будут иметь и большинство лицензированных банков Республики Молдова, за исключением некоторых подразделений, передает IPN.

Подробную информацию о графике работы банков в период новогодних праздников можно найти на их сайтах или непосредственно в филиалах. Список лицензированных банков, а также их страницы в интернете доступны на официальном сайте НБМ.

В то же время, лицензированные банки сообщают, что 26 декабря 2018 года не будут осуществлять расчеты в валюте стран Европейского союза, так как деятельность финансовых учреждений в этом пространстве будет приостановлена по случаю Рождества.


 
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