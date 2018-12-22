Юрист о кумэтризме: можно ли в Молдове нанимать на работу родственников

Имеют ли право родственники работать на одном предприятии, а также как избежать конфликта интересов, рассказал в эфире Sputnik юрист Сергей Мишин.

Такое понятие, как семейный бизнес в Молдове, характерно не только для частных предприятий. В республике есть немало государственных структур, где работают практически целые семьи. О том, имеет ли право директор того или иного предприятия нанимать на работу своих родственников, в эфире программы "Утро на Sputnik’e" рассказал доктор права, юрист Сергей Мишин.

"На государственных предприятиях родственники не должны работать, потому что тут будет конфликт интересов. Но сказать на 100%, что этого делать нельзя, тоже не верно. Были случаи, когда в одной системе работали родственники, и конфликта интересов не было", - утверждает эксперт.

По его словам, для того, чтобы в одной структуре могли работать люди, которые имеют родственные связи, им необходимо получить соответствующий сертификат в Национальном совете по неподкупности.

"У нас сейчас есть Национальный совет по неподкупности, и, когда человек хочет попасть в государственную структуру, он должен пройти через этот совет и получить сертификат о неподкупности. Там как раз и просматривается, будет ли конфликт интересов, и могут ли работать родственники в одной структуре", - подчеркнул Сергей Мишин.

Как отметил юрист, в частных компаниях напротив - совместная работа с близкими людьми является залогом успешного бизнеса.

"На частных предприятиях никто не запрещает этого, есть же понятие семейного бизнеса, когда муж – директор, а жена – бухгалтер и так далее. Ведь кому ты можешь больше доверять, чем мужу, жене, родному брату или сестре. В частных структурах нормально, когда на ключевых должностях находятся приближенные люди, которые следят за остальными сотрудниками", - заключил собеседник.