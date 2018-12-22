Игорь Боцан: Политическая культура-это отражение исторического опыта

Политическая культура является коллективной умственной конструкцией и является выражением исторического и социально-политического опыта. Известны три вида политической культуры: приходская, подданническая и активистская. Эту классификацию представил постоянный эксперт проекта Игорь Боцан в ходе публичных дебатов, посвященных теме: „Политическая культура молдавского общества: нынешнее состояние и тенденции” из цикла „Развитие политической культуры посредством публичных дебатов”, организованных информационным Агентством IPN и Radio Moldova.

По мнению Игоря Боцана, патриархальная политическая культура основана на традициях, потому что считается, что традиции идут от Бога и не сделаны людьми. Поэтому приходская политическая культура существует в селах. Подданническая политическая культура характерна для определенных обществ, таких, как Республика Молдова, которая прошла через коммунистическую и социалистическую фазу, когда существовал „любимый руководитель” и люди приносили ему благодарность за все достижения. Активистская политическая культура характерна для городской среды и основывается на хороших законах. Законы сделаны людьми, поэтому, через участие граждан, эти законы могут быть усовершенствованы во благо общества.

Игорь Боцан считает, что политическая культура в Республике Молдова является, можно сказать, выражением исторической памяти общества. „Мы начали восстанавливать наше общество по красивым западным, европейским, американским меркам. Имитированная демократия проявляется в этом смысле в том, что мы взяли, и скопировали нашу Конституцию по румынской модели. Румыния, в свою очередь, адаптировала свою Конституции по французской модели, для нужд румынского общества. После падения коммунистической системы, наши общества, молдавское и румынское, начали строить модели, похожие на привлекательные для нас модели из пространства ЕС, но этот процесс больше похож на имитацию”, - сказал он.

„В итоге, Республика Молдова отстает, в то время как Румыния добилась значительного прогресса. Нас характеризует это состояние имитационной демократии, когда мы делаем Конституцию и законы по очень красивым, продвинутым моделям, но которые нужно заполнить молдавской сущностью, которая не имеет другой характеристики, кроме той, которую мы даем политической культуре и о которой говорят, что является выражением нашего исторического прошлого. Положительной стороной является то, что, тем не менее, есть модель, к которой мы стремимся, и даже если у нас есть имитационная демократия, и даже если ее форма и содержание как-то диссонируют, шаг за шагом, „через поражения”, мы идем к великой победе”, - отметил Игорь Боцан.

Эксперт утверждает, что Соглашение об ассоциации с ЕС дает молдавскому обществу модель и точку отсчета, к которой мы должны стремиться. „С трудом, со скрипом, с разными проблемами, мы идем в заданное направление. Резолюции Европарламента не являются такими, как думают некоторые, простым вотумом недоверия, они являются призывом вернуться к нормальной жизни”, - сказал он.

По его словам, политические структуры, политические партии в Республике Молдова являются в некотором роде подражательными: „У них нет тех традиций, которые есть у партий в пространстве, к которому мы стремимся, но они как-то работают и со скрипом идут вперед, и мы должны надеяться, что они станут когда-то машинами для ковки кадров для центральной и местной публичной администрации”.

Игорь Боцан отмечает, что сейчас, в преддверии парламентских выборов, есть три очень важные политические силы, а четвертая находится на стадии становления. Это Партия социалистов, которая эксплуатирует на очень больших оборотах политический сегмент, который разделяет патриархальную политическую культуру. С технологической точки зрения, отмечает эксперт, это очень хорошая находка. Второй очень важный сегмент, который входит в эти выборы, является центристский сегмент, доминирующий правящей Демпартией. По мнению Игоря Боцан, эта партия эксплуатирует подданническую политическую культуру.

„Таким поведением лидер ДПМ привлекает электорат, ощупал что-то, что важно для граждан, часть из которых думают, что если есть человек, который разбирается в организации вещей, если можно ввести правила в стране, даже не обращая внимания на демократические нормы, почему бы и нет? Таким способом можно добиться определенного прогресса, и мы видим, что он проявляется. Мы видим сейчас, как правительство делает подарок гражданам перед выборами и говорит им: если мы хорошо руководили страной в эти два года, то нам есть, что дать вам, чтобы вы положили на язык. Если Amnesty International говорит в недавних отчетах, что дела с демократией, с правами человека резко деградируют, все равно люди говорят, что есть и успехи. Это также является одним из аспектов этой политической культуры, которую мы впитали в себя в советское время”, - сказал Игорь Боцан.

По словам эксперта, третий сегмент является проевропейским. Этот сегмент эксплуатирует активность граждан Республики Молдова, которые считают, что государство является продуктом общества, не является продуктом Бога. По их словам, люди делают законы, законы сделаны людьми и суверенитет исходит от народа. Если законы и администрация являются плохими, тогда граждане должны вовлечься, в том числе протестами и должны внести свой вклад в приведение общества в нормальное русло, к модели, которую мы наметили.

Игорь Боцан добавил, что четвертый сегмент является унионистским, о котором не известно, что с ним будет, но является очень интересным явлением на данный момент. Эксперт считает, что есть три типа унионистов: унионисты сердцем, разумом и социальные. Несмотря на то, что десятки политических партий провозгласили себя унионистскими, часть из них направляется к избирательному блоку ACUM.

Что касается Партии „Шор”, эксперт утверждает, что она, через подарки и социальные магазины показывает, насколько бедными являются люди в стране и как легко можно заманить их в политическую силу, которая делает им подарки. Что касается идеи создания колхозов, продвигаемой в последнее время, Игорь Боцан отмечает, что то, что предлагает эта партия, это далеко не колхозы, а кооперативы, и такие кооперативы очень распространены на Западе.

По мнению Игоря Боцана, есть четыре направления, которые являются точным выражением ожиданий граждан с позиции распространения определенных сегментов политической культуры. „Мы не можем жалеть о том, что совсем нет плюсов во всем этом. Даже уродливые вещи, которые с нами происходят, являются выражением состояния дел. Потому что если бы в Молдове не было бы такое возможно, тогда и не произошло бы. То, что происходит на политической арене, предложения, которые делают основные политические актеры, являются некой эксплуатацией политической культуры”, - сказал в заключении Игорь Боцан.

На дебаты были приглашены и представители Демократической партии и Партии социалистов, которые не приняли приглашение.

100-е публичные дебаты „Политическая культура молдавского общества: нынешнее состояние и тенденции” из цикла ”Развитие политической культуры посредством публичных дебатов” организованы Информационным агентством IPN и Radio Moldova при финансовой поддержке немецкого Фонда Ханнса Зайделя.