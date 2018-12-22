Андриан Канду: „Многие решения, принятые нынешним парламентом, являются историческими”

Изменение избирательной системы может быть самым важным достижением нынешнего парламента. В то же время, парламент создал предпосылки, которые привели к улучшению жизни людей – уже те, которые были приняты в 2018 году, принесли экономические выгоды, заявил спикер Андриан Канду в ходе передачи „Пятница с Анатолием Голя” на РТР Молдова. Вместе с тем, он не согласен с критикой, что власть подчиняет независимую прессу давлению, а команда Демократической партии, которой он принадлежит, есть люди, которые после предстоящих выборах могут обеспечить функционирование государства на любом уровне, заявил спикер.

Многие решения, принятые нынешним парламентом, являются историческими, заявил Андриан Канду, ссылаясь на принятие смешанной избирательной системы, а так же на документы, направленные на строительство молдавско-румынского газопровода и линии электропередачи, которые вносят вклад в энергетическую безопасность страны. Их эффект можно будет почувствовать только через несколько лет, и, несмотря на то, что граждане очень быстро забывают кто и как голосовал, значение этих решений не может быть поставлено под сомнение.

Отвечая на критику о том, что нынешний парламент был неэффективным, собравшись только на половину заседаний, установленных положением, Андриан Канду отметил, что число заседаний не является релевантным показателем и заявил, что по количеству законов, принятых для лучшей жизни людей, нынешний состав превзошел многие другие законодательные органы, которые были до сих пор. Что касается того факта, что парламент был нерепрезентативным, доминированный одной партией, которая не получила большинства на выборах, спикер отметил, что политическая миграция является обычным делом во многих странах, в том числе в США, хотя это нигде не приветствуется. Проблема может быть решена путем применения системы одномандатных округов, поскольку повысит ответственность депутатов перед обществом, в округах, откуда пришли и за данные обещания.

Андриан Канду категорически не согласен с тем, что власти оказывают давление на независимую прессу. „В контексте таких событий, как выборы, делаются спекуляции, манипуляции, которые намекают гражданам, а так же иностранцам на то, что, видите ли, пресса не является независимой”, - отметил он, избегая говорить на тему сговора между двумя медиа-холдингами, о которых писали, что ограничивают доступ телеканалов к рекламе. „Не каждый может позволить себе телеканал, потому что это дорогое дело, а рекламный рынок Молдовы очень мал. В этом смысле мы можем говорить об усилиях в целях увеличения рынка с 11-12 миллионов евро до 20 и даже 30 миллионов евро за счет инвестиций, для которых создаются условия, законодательные и не только”.

Что касается референдума о сокращении числа депутатов и возможности их отзыва при определенных условиях, одновременно с парламентскими выборами от 24 февраля 2019, Андриан Канду отметил, что сокращение количества депутатов не снизит уровень профессионализма депутатов. „Роль депутата является значительной, решающей, но законотворчество делает секретариат парламента, комиссии, консультанты, эксперты”, - отметил спикер, не комментария, что это считается одним из признаков того, что депутаты являются „машинами для голосования”.

Андриан Канду исключил возможность поствыборного альянса Демократической партии с Партией социалистов из-за геополитических соображений – демократы следуют европейскому вектору, а социалисты смотрят в противоположную сторону, а так же по идеологическим причинам – демократы разделяют либеральные взгляды, в частности, в экономической области, что не соответствует взглядам оппонентов.