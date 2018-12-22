Полномочия Игоря Додона в качестве главнокомандующего Вооруженными силами были окончательно урезаны Конституционным судом, принявшим это решение по инициативе самого Додона.

В пятницу Конституционный суд посчитал неконституционными претензии Додона относительно исключительности полномочий в области национальной обороны и признал конституционной процедуру принятия парламентом в июле 2018 г. Стратегии национальной безопасности страны и Плана действий по ее внедрению до 2022 г.

По мнению Конституционного суда, в области национальной обороны парламент обладает исключительной законодательной компетенцией.

Это решение было принято после рассмотрения обращения занимающего должность президента Игоря Додона, который пытался оспорить полномочия парламента в принятии Стратегии национальной безопасности Молдовы, настаивая на том, что глава государства является главнокомандующим Вооруженными силами.

Он также просил разъяснить значения некоторых конституционных норм, которые касаются сотрудничества в области обороны парламента и правительства с президентом как главнокомандующим Вооруженными силами.

Ранее уже сообщалось, что в результате сотрудничества поддерживаемого Россией Додона с правящей Демпартией и непротивлениям ее действиям, Додон стал самым бесполномочным президентом за всю историю Республики Молдова. Более того, за два года своего мандата, он пять раз подвергался унизительной процедуре отстранения от должности на несколько минут для подписания ряда законов, либо для приведения к присяге министров правительства Павла Филипа.

Перетерпевший пять унизительных отстранений занимающий должность президента Игорь Додон объявил, что шестого раза он не потерпит и приступил к созданию «национального движения ”Сильный президент - сильное государство”, которое станет альтернативой подконтрольной ему Партии социалистов.