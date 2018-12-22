22 Декабря 2018
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
ANSA призывает граждан быть более внимательными при покупке продуктов к праздничному столу
22.12.2018

Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов  призывает всех быть более внимательными при покупке продуктов к праздничному столу, а также дает ряд советов.

Эксперты рекомендуют приобретать продукцию исключительно в специализированных магазинах.

Мясо необходимо покупать исключительно свежим и в магазинах или  специализированных пунктах на рынке.

Температура хранения мяса должна быть 4±2 °C.

Мясо должно быть эластичным, от бледно-розового цвета до темно-красного. При нажатии пальцем на мясо, оно должно приобрести первоначальную форму, не должно быть сверху липким и не должно неприятно пахнуть. Также, на мясе должна стоять санитарно-ветеринарная печать.

При покупке рыбы, обратите внимание, чтобы она была чистой, имела соответствующий цвет  и не была повреждена.

Рыба должна продаваться в специальных емкостях со льдом и храниться при температуре — 2÷0 °C.

Яйца должны быть чистыми, проштампованными и целыми, срок хранения 28 дней. Продажа яиц в местах продажи мяса – запрещена.

Молоко должно быть слегка желтоватого оттенка и храниться при минусовой температуре и до + 4 °C. Молоко не должно иметь других запахов и цвета.

При покупке продуктов на рынке либо в других местах, необходимо обратить внимание на наличие холодильников, этикетки, целостности товара/паковки, срок годности.

ANSA  призывает не покупать продукты на стихийных рынках.


 
Количество просмотров:
123
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2018 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.