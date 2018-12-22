ANSA призывает граждан быть более внимательными при покупке продуктов к праздничному столу

Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов призывает всех быть более внимательными при покупке продуктов к праздничному столу, а также дает ряд советов.

Эксперты рекомендуют приобретать продукцию исключительно в специализированных магазинах.

Мясо необходимо покупать исключительно свежим и в магазинах или специализированных пунктах на рынке.

Температура хранения мяса должна быть 4±2 °C.

Мясо должно быть эластичным, от бледно-розового цвета до темно-красного. При нажатии пальцем на мясо, оно должно приобрести первоначальную форму, не должно быть сверху липким и не должно неприятно пахнуть. Также, на мясе должна стоять санитарно-ветеринарная печать.

При покупке рыбы, обратите внимание, чтобы она была чистой, имела соответствующий цвет и не была повреждена.

Рыба должна продаваться в специальных емкостях со льдом и храниться при температуре — 2÷0 °C.

Яйца должны быть чистыми, проштампованными и целыми, срок хранения 28 дней. Продажа яиц в местах продажи мяса – запрещена.

Молоко должно быть слегка желтоватого оттенка и храниться при минусовой температуре и до + 4 °C. Молоко не должно иметь других запахов и цвета.

При покупке продуктов на рынке либо в других местах, необходимо обратить внимание на наличие холодильников, этикетки, целостности товара/паковки, срок годности.

ANSA призывает не покупать продукты на стихийных рынках.