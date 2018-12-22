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Спорт
Лучшие шахматисты Молдовы получили премии от Президента
22.12.2018

Вчера глава государства принял участие в чествовании лауреатов Федерации шахмат Молдовы, где были вручены премии за лучшие результаты, достигнутые нашими шахматистами в 2018 году. Об этом Игорь Додон написал на своей странице в соцсети.

В качестве Президента Федерации шахмат, Игорь Додон приветствовал участников мероприятия и поблагодарил их за усилия по развитию и популяризации шахмат в Молдове.  Президент отметил, что на протяжении 7 лет,  председательства Игоря Додона, Федерация шахмат укрепилась и достигла хороших результатов.

«С удовлетворением констатировал рост престижа Республики Молдова на международном уровне и назначение нашего прославленного гроссмейстера Виорела Бологана исполнительным директором Всемирной шахматной федерации (ФИДЕ). Кроме того, на телеканале «Акчент» стала выходить в эфир программа «Шахматная школа», чья задача – популяризация этой интеллектуальной игры«,- написал Игорь Додон.

Президент вручил премии лучшим шахматистам страны, которые достигли внушительных результатов на многочисленных национальных и международных соревнованиях.

«Радует, что наши юные игроки в возрасте от 8 до 20 лет, как мальчики, так и девочки, стали чемпионами Европы и мира. Кроме того, награды вручены тренерам, ветеранам шахмат, спортивным журналистам, арбитрам, а также представителям наиболее активных шахматных ассоциаций в регионах«,- заключил Игорь Додон.


 
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