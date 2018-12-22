Разводы года: самый скандальный у Петросяна, самый логичный у Краско

В 2018-м разбилось немало известных пар. «Комсомолка» вспомнила тех, кто в уходящем году пополнил ряды холостяков.

Самый дорогой:

Евгений Петросян и Елена Степаненко

Нежданно-негаданно сотни тысяч поклонников этой артистической пары узнали, что 29-летнему браку пришел конец. Для судебного процесса о разводе и разделе имущества 73-летний юморист нанял известного адвоката Сергея Жорина. Интересы 65-летней Елены Степаненко защищает Елена Забралова - уважаемый адвокат, которая помогала в судебных тяжбах Предстоятелю РПЦ патриарху Кириллу. Ни один из артистов за полгода заседаний ни разу не появился в суде. Кстати, Хамовнический суд Москвы закрыл от посторонних процесс знаменитой четы.

Уж слишком большое состояние нажили в браке Евгений Ваганович и Елена Григорьевна. По грубым подсчетам, их 12 квартир, несколько машиномест, дача, счета и коллекция искусства тянут на 1,5 миллиарда рублей. Пикантности процессу придали слухи о том, что 29-летняя помощница Петросяна Татьяна Брухунова может вскоре стать женой юмориста и матерью его детей. Спустя месяцы взаимных упреков и разногласий суд брак пары расторгнул. А раздел их миллиардного имущества продолжается. И вряд ли закончится даже в следующем году.

Самый неожиданный:

Сергей Шнуров и Матильда

Брак Сергея Шнурова и Матильды продлился 8 лет.

Их отношения начались 11 лет назад, а брак, заключенный в 2010-м, закончился лаконичным заявлением лидера «Ленинграда»: «С большим сожалением, но любовью и благодарностью друг к другу, предотвращая всевозможные домыслы и слухи, мы с Матильдой сообщаем о том, что приняли решение развестись». В это не поверили даже близкие друзья. К примеру, Ксения Собчак настаивала, чтобы Шнуров вернул жену. Ведь именно при Матильде «Ленинград» стала самой популярной рок-группой страны, а Шнуров задрал гонорары до небес. Никто не понимал серьезность намерений Сергея до тех пор, пока он сам не объявил, что вновь женился. Не прошло и пары месяцев, как у 45-летнего музыканта образовался четвертый штамп о браке с 27-летней Ольгой Абрамовой, дочкой рублевского миллионера-металлурга Валерия Абрамова. Кстати, делить нажитое через суд Шнуров с 32-летней Матильдой не стал, похоже, пошел ей на уступки.

Самый загадочный:

Мария Порошина и Илья Древнов

Мария Порошина и Илья Древнов.

В ситуации с разводом 45-летней красавицы-актрисы удивительно все. В сентябре 2018-го Мария Порошина решила развестись с отцом троих своих дочерей 41-летним актером Ильей Древновым. Причем к моменту развода Мария уже была беременна пятым ребенком (родить актриса должна в январе). Древнов был вторым мужем Порошиной, вместе они прожили 17 лет. Уже давно ходили слухи о его проблемах с алкоголем, но до сих пор причины расставания пары остаются тайной. Не смотря на большие сроки беременности, Мария продолжала сниматься в сериалах, чтобы кормить четырех детей. Гоша Куценко, отец ее первой дочери, 22-летней Полины, протянул актрисе руку помощи - он рядом, потому что больше некому. Чтобы избежать пересудов, Мария и ее мама в интервью говорили, что отец будущего ребенка - иностранец, поэтому его никто не видит рядом. Но в это мало кто поверил. Рожать Мария будет в Москве, она самостоятельно оплатила весь пакет услуг в престижном роддоме.

Самый тайный:

Владимир Кузьмин и Екатерина Трофимова

Владимир Кузьмин и Екатерина Трофимова.

Легендарный музыкант официально женат был всего три раза, не считая гражданского брака с актрисой Верой Сотниковой, но у него есть две признанные внебрачные дочки, а также ворох слухов о романах, включая отношения с Аллой Пугачевой. Последней официальной женой 63-летнего Кузьмина была 36-летняя модель Екатерина Трофимова. Они прожили в браке 17 лет, Владимир посвящал любимой хит «Сказка в моей жизни», но в июне 2018-го неожиданно объявил о разводе. Версии знакомых пары разнятся: многие утверждают, что их союз не выдержал пьянства Кузьмина, другие считают, что Катя слишком много времени проводила в Индии, где занималась духовными практиками. Однако Кузьмин верен своему кредо сердцееда - почти сразу рядом с ним появилась новая блондинка, которую зовут Светлана. Артист даже подарил ей небольшую яхту.

Самый очевидный:

Иван Краско и Наталья Шевель

Церемония бракосочетания актера Ивана Краско и Натальи Шевель в Адмиралтейском ЗАГСе, 2015 год

В рассказе об этой бывшей паре первым делом надо упомянуть возраст. Ивану Краско 88 лет, а его уже бывшей жене Наташе Шевель всего 28 лет. Она была студенткой, он - ее преподавателем. Четвертой женой народного артиста России Наталья согласилась стать осенью 2015 года. Переехала жить в питерскую квартиру мужа, которую супруги делили с семьей Андрея Краско - сына Ивана Ивановича. Первое время новобрачные только и делали, что раздавали интервью, участвовали в фотосессиях, актер пошучивал над вопросом о детях, Наталья же, пользуясь тем, что за их парой было любопытно наблюдать, публиковала книжки со стихами. Но ток-шоу хоть и приносили паре доход, объединить их не смогли, да и 60-леняя разница в возрасте оказалась серьезным препятствием для семейной гармонии. В октябре 2018-го Иван Краско и Наталья Шевель официально развелись через ЗАГС, отработав свое расставание в эфире телеканалов по полной программе. Шевель не досталось ничего. А Краско вернулся к матери его двух младших сыновей Наталье Вяль.

Самый предательский:

Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу

Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу

То, как и с кем изменяет супруг одной из красивейших женщин поп-сцены, увидели все. Фотографии турецкого отельера Мурата Налчаджиоглу, целующегося с незнакомкой в киевском караоке-баре, облетели сеть. 40-летняя Ани Лорак, когда тайное стало явным, закрылась от прессы, сняла обручальное кольцо и сосредоточилась на выступлениях. Единственное, что позволила себе оскорбленная женщина - наложила нотариальный запрет на сделки с недвижимостью. А в это время стало известно, с кем 41-летний супруг ей изменял. Девушка оказалась моделью и светской тусовщицей Яной Беляевой. В одном из клубов она и познакомилась с мужем Лорак. Налчаджиоглу дарил подарки и снимал любовнице квартиру в Киеве на деньги жены и матери его 7-летней дочки Софии. И вряд ли кто сомневался, что этот союз уже не склеить. В декабре в суд Киева поступило заявление певицы о разводе.

ПЕТР СИМОНОВ