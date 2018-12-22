Экс-глава Приднестровья Евгений Шевчук приговорен к 16 годам лишения свободы (Видео)

А еще он должен выплатить штраф 36 миллионов долларов, как сообщает РИА Новости.

Верховный суд Приднестровья в пятницу приговорил бывшего президента непризнанной республики Евгения Шевчука к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

По данным следствия, в 2015 году экс-президент Евгений Шевчук и бывшие члены правительства принимали противоречащие законодательству решения о финансировании заработных плат работникам бюджетной сферы и пенсий в уменьшенном размере."Шевчук Евгений Васильевич признан виновным в совершении всех инкриминируемых ему эпизодов преступления", - сообщил телеканалу начальник управления прокураторы ПМР Александр Сторожук. Он напомнил, что два эпизода касаются получения взятки в особо крупном размере, еще три эпизода – превышения должностных полномочий, в том числе незаконного удержания 30% зарплат и пенсий.

Верховный суд лишил Шевчука государственных наград, запретил в течение пяти лет после освобождения занимать государственные должности. Кроме того, судом назначен штраф в сумме 600 миллионов приднестровских рублей (почти 36 миллионов долларов).

Приговор объявлен Шевчуку заочно, поскольку он находится за пределами республики.

Ранее парламент Приднестровья дал согласие на снятие неприкосновенности с Шевчука. В отношении экс-президента, руководившего ПМР с 2011 по 2016 годы, было возбуждено семь уголовных дел. Шевчук покинул территорию ПМР, а в ноябре прошлого года был объявлен в розыск. В марте 2018 года уголовное дело в отношении экс-президента передано в суд.

Пресс-служба Верховного суда ПМР о состоявшемся судебном заседании не сообщает.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.