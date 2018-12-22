В Молдову ввезли 130 000 доз вакцины против гриппа

В Молдову прибыла первая партия противогриппозной вакцины в количестве 130 000 доз для бесплатной иммунизации работников профессий с повышенным риском заражения.

Вакцина Influenza Vaccine (Split Virion) будет предоставлена бесплатно медицинским работникам, карабинерам, пограничникам, таможенникам, социальным работникам, сотрудникам детдомов, а также больным с хроническими заболеваниями.

Бесплатные прививки предоставлены в качестве дара от имени международного фонда «The Task Force for Global Health».

Стоит отметить, что вакцинация против гриппа должна проходить под наблюдением семейного врача, с соблюдением всех необходимых условий, передает oficial.md.

Министерство здравоохранения напоминает, что в период гриппозных эпидемий граждане должны заботиться о себе сами, в первую очередь – избегать общения с больными, мыть руки с мылом, использовать антибактериальные средства и салфетки, желательно носить медицинскую повязку.

Медицинскую повязку стоит носить и в том случае, если гражданин сам болеет и является разносчиком инфекции, во избежание распространения гриппа. В обязательном порядке носить с собой салфетки для сморкания и чихания, и категорически избегать ситуаций сморкания и чихания в ладонь, которой потом трогают поручни в транспорте и другие предметы общего пользования.

При первых же симптомах гриппа – температура, кашель, мышечные или головные боли, следует обратиться к врачу и не заниматься самолечением.

По поводу такой большой партии противогриппозной вакцины, хотелось бы получить более подробную информацию – разрешение на использование на территории Молдовы, результаты тестов, и всю необходимую подробную документацию.

Бесплатные зарубежные вакцины вызывают некие опасения, особенно после «инсулинового скандала», когда депутат ПСРМ Владимир Односталко раскрыл схему, как ответственные лица республики были готовы приобрести самый низкокачественный инсулин у подозрительного украинского производителя.