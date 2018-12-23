Гастарбайтеры заставили работать молдавские службы в выходные: Можно и в праздники оформить паспорт и другие документы

Агентство государственных услуг будет обслуживать граждан в выходные дни в период новогодних праздников. Это связано с тем, что в декабре очень многие молдавские граждане возвращаются из-за рубежа, чтобы отпраздновать Рождество и Новый год в кругу семьи, а некоторые пользуются случаем и хотят обновить документы, удостоверяющие личность, передает IPN со ссылкой на пресс-релиз АГУ.

24 и 31 декабря, с 8.00 до 16.00, в многофункциональных центрах АГУ будут предоставляться все услуги из сферы компетенции агентства.

В воскресенье, 23 и 30 декабря, Многофункциональные центры в Кагуле и Бэлць будут обслуживать граждан в обычном режиме работы, с 8.00 до 17.00. Тем не менее, в эти дни подразделения АГУ будут оказывать только услуги по регистрации актов гражданского состояния и документирования населения.

23 и 30 декабря будет работать и Служба выдачи документов, удостоверяющих личность, на ул. Александру чел Бун, 56, в секторе Центр столицы. Офис будет принимать заявителей с 9.00 до 13.00.

Агентство государственных услуг уточняет, что в указанные дни 24-часасовые услуги не будут доступны.

Лидия ТКАЧ