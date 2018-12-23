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Александр Олешко поделился своими достижениями: мечта кишиневца сбылась
23.12.2018

Звездный молдаванин Александр Олешко рассказал о тех достижениях, которые ему удались в 2018 году. Об этом уроженец Кишинева рассказал в интервью изданию «Sputnik Moldova».

- Год был очень насыщенным, как и все предыдущие. Но 2018-й стал для меня знаковым – сбылась моя места сыграть на одной сцене вместе с Александром Анатольевичем Ширвиндтом, "человеком из телевизора" моего детства. Я очень хотел сделать с ним спектакль. В нем мы сыграли главные роли на сцене Театра сатиры. С Ширвиндтом и Федором Добронравовым, также занятым в постановке, мы получили премию "Московского комсомольца" за лучший мужской актерский состав. – поведал Олешко.

Артист занимается и организационной деятельностью. Так, ему удалось организовать выставку советских новогодних игрушек и плакатов, а также Дедов Морозов со Снегурочками. Мероприятия прошли в театре имени Вахтангова.

Отметим, родился актер 23 июля 1976 года в Кишиневе. Детство и отрочество он прожил в Молдове. В Москву он переехал в 1991 году в возрасте 15 лет. С 2015 года является заслуженным артистом России – указ о присвоении высокой награды был подписан Владимиром Путиным


 
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