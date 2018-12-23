Неожиданный отпор получил полицейский от водителя маршрутки

Конфликт водителя и полицейского попал на видео. Молдавские правоохранители получили серьезный отпор от водителя маршрутки, который храбро защищал государственные регистрационные номера своего транспортного средства.

В паблике «Asta-i Moldova Adevărată/Настоящая Молдова!» в соцсети Facebook появилось видео, на котором видно, как полицейский пытается выполнить свои обязательства, но ему не позволяют этого сделать. Видео продолжительного противостояния было снято очевидцем. На нем видно, как полицейский пытается отвинтить номера автомобиля, но водитель не разрешает этого сделать.

Авто видеоролика указывает, что полицейский пытался свинтить номера за то, что в маршрутке на окнах были занавески. В результате снять номера правоохранителю так и не удалось – во всяком случае, во время съемки видеоролика. Видео стало вирусным – его распространили менее чем за сутки около тысячи пользователей.

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