Пугая Россией, США вмешиваются в молдавские выборы и добиваются того, чтобы Молдова плечом к плечу с Украиной сражалась с Кремлем

В штабе ПСРМ озвучивают два основных варианта развития события после февральских выборов. Согласно первому, социалисты получают большинство в парламенте и самостоятельно формируют правительство. Второй сценарий предполагает, что ни одна из трех главных сил не получит большинство и коалиция не будет создана. И тогда придется проводить досрочные парламентские выборы.

Однако вероятен и совершенно другой ход событий. Его суть сводится к тому, что у социалистов просто отнимут победу на выборах.

Третий лишний

Во-первых, их могут снять с гонки, как это было с «Нашей партией» в 2014 году. Во-вторых, в случае, если ПСРМ таки получит большинство в парламенте, результаты выборов не признают. И похоже, что как в первом, так и во втором варианте, будет использован один и тот же предлог – вмешательство России во внутренние дела Молдовы и электоральный процесс. И в настоящий момент появляется все больше свидетельств, указывающих на то, что социалисты могут оказаться на выборах «третьим лишним».

Первые угрозы

Представители ДПМ уже неоднократно давали понять, что они, с одной стороны, готовы призвать к ответу любого из своих политических конкурентов, с другой – что причиной для снятия с гонки может быть внешнее вмешательство со стороны Москвы.

Напомним, что в официальном заявлении ДПМ от 7 декабря прямо утверждается, что главные конкуренты демократов грубо нарушают законодательство. Первым среди нарушителей числится ПСРМ. В списке есть ПДС и Платформа DA,но режим побоится снять с гонки блок ACUM, потому что после такого шага им придется испытать на себе все последствия гнева Запада. Ине в форме словесных угроз.

Нужно сказать, что тему российского вмешательства в выборы ДПМ уже ввела в политический оборот. Напомним: после того, как стало известно о договоренности лидеров России и Молдовы о проведении «миграционной амнистии», премьер Филип заявил, что такой шаг Москвы «может быть расценен как вмешательство России в предвыборную кампанию в республике».

На телеканалах ДПМ политологи и эксперты предлагают тему нарушений законодательства рассматривать шире: как «гибридную войну».

Россия финансирует кишиневских политиков?

И, конечно, мы не можем не вспомнить недавнюю эпопею с парламентским расследованием связей польской неправительственной организации «Открытый диалог» и молдавской оппозиции. Власти приписывают «Открытому диалогу» работу на Россию, а тех, кто контактировал с организацией, заклеймили изменниками родины. По требованию парламентской комиссии генпрокуратура начала расследование по соответствующим статьям УК РМ.

Раскручивая дело, молдавскому обществу через СМИ власть интенсивно навязывает представления, будто Россия финансирует кишиневских политиков.

Посол США ставит себя в неловкое положение

Приведенные факты сформировали ощущение того, что вслед за демократами в игру вступят основные игроки. Так и произошло.

В ходе официального визита в Бельцы новый посол США в Молдове Дерек Дж. Хоган заявил, что Российская Федерация, «вероятнее всего, вмешается в парламентские выборы 24 февраля 2019 года, так же, как сделала в США в 2016 году». Думается, американский дипломат никого не удивил, его обвинения в адрес России были ожидаемыми. Сюрпризом оказалось лишь то, что Дерек Хоган поставил в неловкое положение самого себя. Почему?

Если предположить, что вмешательство России имело место и президент Трамп, как говорят американские СМИ, управляется из Кремля, то как быть с назначением самого Хогана? Разве не Дональд Трамп направил его с дипломатической миссией в Молдову? То есть Дерек Хоган также является продуктом российского вмешательства? И если имел место сговор, то не лучше ли было отказаться от назначения?

Все это не праздные вопросы. Но есть и еще кое-что. Нигде на Западе с людьми не считаются, не так ли г-н посол?

Давайте вспомним, что глава Белого дома, в свою очередь, обвиняет противоположную сторону в злоупотреблениях и предлагает исследовать коррупцию демократов, деятельность «фонда Клинтон, незаконную слежку за предвыборной кампанией Трампа, сговор Демократической партии с Россией и многое другое».

То есть, если принять на веру версию о российском вмешательстве, то в сговоре состояли оба кандидата: Трамп и Клинтон. И если злоупотребления имели место, то являются ли сами выборы президента США честными, справедливыми и законными?

В последнее время систему американской демократии подвергают резкой критике не только извне, а и изнутри. Характерно признание экс-президент США Джимми Картера: «Сейчас это просто олигархия, и главным средством выдвижения на пост президента или для избрания в президенты стал неограниченный политический подкуп. И то же самое относится к выборам губернаторов, сенаторов и конгрессменов».

О том, что западные демократии не более чем миф, говорит и сотрудник администрации Рейгана, известный американский публицист Пол Крейг Робертс. В недавней своей статье он пишет, что «нигде на Западе, кроме, возможно, Венгрии и Австрии, правительство не служит народу. Вашингтон обслуживает Израиль, военный комплекс, службы безопасности, Уолл-Стрит, крупные банки и корпорации... Весь остальной Запад служит Вашингтону. Нигде на Западе с людьми не считаются».

Если ситуация с демократией в США и странах Запада является столь удручающей, то не хотел ли американский посол Дерек Хоган своим замечанием в Бельцах обратить внимание молдавской общественности как раз на данный факт? Даже если и не хотел, то у него это все равно блестяще получилось.

Попытка скрыть свое вмешательство

Но для жителей Молдовы и их будущего все же важнее другой вопрос. А не является ли попытка поднять тему вмешательства России в парламентские выборы своеобразным приемом, желанием отвлечь внимание от собственной включенности в дела РМ? Как в известной поговорке: громче всех кричит «Держи вора!» сам вор.

Тема американского вмешательства во внутренние дела Молдовы очень широкая и многогранная (политическая жизнь, законотворчество, безопасность, СМИ и т.д.), но мы ограничимся только одним аспектом и сделаем предварительное замечание.

Россию и Молдову связывает очень многое: десятки и сотни лет нахождения в составе единого государства, духовно-религиозные, культурные связи, экономические, семейно-личностные, а также то, что в Молдове проживают сотни тысяч граждан РФ, а России трудятся более 500 тысяч мигрантов. Существует договор о дружбе и стратегическом партнерстве, соглашения о сотрудничестве в рамках СНГ и в разных других форматах. То есть причин и оснований для взаимодействия двух стран и народов очень много. По крайней мере, они выглядят закономерными. И всего этого нет у США.

Тем не менее, активность американцев в Молдове превосходит российскую. Нынешнее молдавское правительство политологи называют вассалом Вашингтона, потому что оно с большим рвением исполняет все указания, исходящие из-за океана.

Но мы обратимся к форме скрытого влияния и вмешательства, связанного с деятельностью всевозможных фондов, институтов и НПО.

Раньше это было работой ЦРУ

В Молдове сотни неправительственных организаций, но среди них выделяется группа, которая прямо влияет на политические процессы в стране. Это так называемые гранды неправительственного сектора. Многие из них имеют огромные бюджеты в сотни тысяч и миллионы долларов. Формируют эти бюджеты прежде всего США, ЕС и страны Запада.

Устоявшийся термин для обозначения этого явления – «гражданское общество». В России и США, неправительственные организации, действующие на деньги, поступающие из-за рубежа, называют «иностранными агентами». В Молдове пока этого нет. Также гражданских активистов, получающих постоянно финансирование из-за рубежа, называют «пятой колонной» Запада и «пособниками спецслужб». Почему? Ответ достаточно простой: кто платит, тот и заказывает музыку.

Для объяснения также можно привести классический пример National Endowmentfor Democracy –Национального фонда демократии. Он был создан конгрессом США в 1983 году, и основатели организации раскрыли его назначение. Так, президент фонда Карл Гершман объяснял создание фонда тем, что для «демократических кругов по всему миру» было бы нежелательно получение финансирования напрямую из ЦРУ. А один из основателей фонда, Аллен Вайнштейн, в 1991 году отмечал, что многое из того, чем занимается фонд, раньше было работой ЦРУ. Конечно, кроме NED в США создано множество других фондов и организаций с аналогичными целями, получающих финансы из американского бюджета либо от так называемых благотворителей типа Джорджа Сороса. Все эти организации через распределение грантов пытаются влиять на политические процессы, включая выборы различного уровня, законотворчество и СМИ. Местные НПО занимаются реализацией целей и задач, которые им ставят зарубежные фонды. И поэтому являются мощным инструментом влияния на политическую жизнь своей страны.

НПО, выборы 2014 года и украденный миллиард

Примеров того, как смычка в лице западных доноров и молдавских НПО влияет на внутриполитические процессы, пруд пруди.

Вспомним, как посольство США с помощью исследования Ассоциации независимой прессы определило, что российские информационные и аналитические программы опасны, являются пропагандой и дезинформируют зрителей. Затем вместе с парламентом была проведена международная конференция «СМИ в Молдове, аудитория и плюрализм». Ее организаторами выступили Freedom House, Internews и USAID. В результате чуть позже был введен законодательный запрет на трансляцию новостей и аналитики из России.

А кто занимался реформой юстиции, которая оказалась провальной? Как показал политолог Богдан Цырдя в своем исследовании, представители НПО входили и в совет по реформе юстиции, и во все рабочие группы. Это всем хорошо знакомые структуры, партнеры американских «доноров»: Центр юридических ресурсов (освоил более 3 миллионов долларов), Институт уголовных реформ (около 1,5 миллионов в 2015-2017 годах). Здесь же «Promo Lex» и IDIS «Viitorul», годовые бюджеты этих организаций - в среднем около миллиона долларов. Фактически они участвовали в подготовке законодательной базы. Разве это не прямое вмешательство: все пишется под диктовку западных фондов?

Скажите, а как получилось, что целая коалиция НПО «За честные и свободные выборы» проморгала использование властью(ЛДПМ и ДПМ) в предвыборной кампании 2014 года денег из украденного миллиарда и незаконное снятие с гонки важного политическогоконкурента? Не потому ли, что заказомбыла именно победапрозападных сил?

Будет ли Молдова вместе с Украиной сражаться с Россией? Есть ли примеры, имеющие отношение к нынешним выборам? Безусловно.

Синхронно с заявлением посла Хогана в Кишинев прибыла миссия Национального демократическогоинститута (NDI). Того самого, который не раз обвиняли наряду с IRI в организации цветных революций на постсоветском пространстве. А в апреле 2009 года, после беспорядков, представитель NDI Алекс Григорьевс был депортирован из Молдовы. По заявлению экс-президента Воронина, за организацию попытки госпереворота.

В ноябре 2018 году Королевский институт международных отношений (Chatham House) из Великобритании по заказу NED выпустил программу деятельности НПО для Украины, Молдовы и Белоруссии. Ее смысл - консолидация усилий НПО и доноров по ликвидации российского присутствия в регионе. Молдову призывают повторять опыт Украины, создавать все новые НПО, особенно в Гагаузии, Приднестровье, которые будут заниматься формированием нового мышления русскоязычных, еще больше сузить пространство русского языка, закрыть газеты на этом языке, начать борьбу с российской пропагандой в вузах. Даются инструкции по действию НПО и доноров во время выборов, например, с диаспорой. Вся эта работа должна привести к ослаблению пророссийских сил и к тому, чтобы Молдова встала в один ряд с Украиной в большом сражении с Кремлем.

В последнее время прозападные НПО активно участвуют в политической жизни страны. Кто является основой и состоит в руководстве ПДС? Разве не деятели из НПО? А кто создал гражданскую платформу DA? Это не видные представители гражданского общества (назовем, к примеру, Оазу Нантоя и Игоря Боцана)? А разве основную поддержку движению ACUMне предоставляют общественные объединения, финансируемые Западом?

Молдова в гибридной войне США против России

В своем прогнозе на 2019 год «теневое ЦРУ», аналитический центр «Stratfor», утверждает: Россия будет усиливать гибридную войну и «наибольшего результата Москва добьется в Молдавии, где в феврале состоятся парламентские выборы, которые наверняка принесут политический успех промосковской Социалистической партии. Молдавия в итоге будет углублять связи с Россией, одновременно заморозив (а то и вообще прекратив) усилия по интеграции с Евросоюзом». И этому Запад должен помешать.

Безусловно, заявление посла Дерека Хогана в Бельцах было знаковым. И в его поддержку немедленно высказались прозападные политологи-энпэошники. Игорь Боцан заявил, «что это очень хороший и полезный сигнал. Люди должны быть защищены от постороннего вмешательства». Если, конечно, это не вмешательство США!

На пресс-конференции Игорь Додон объявил о создании национального народного движения «Сильный президент – сильная страна». Однако все идет к тому, что спасать придется не только президента, но и голоса граждан, поданные на будущих выборах. А также русский язык в Молдове и стремление большинства избирателей иметь с Россией добрососедские и взаимовыгодные отношения. Запад хочет сделать Молдову, как и Украину, форпостом в войне с Россией. И граждане нашей страны должны видеть и понимать, какую роль им готовят, и кто собирается задуманное осуществлять.

Сергей ТКАЧ