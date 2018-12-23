Измненения в правилах проведения налоговых проверок

Налогоплательщики, которые с 1 января 2019 года будут совершать неоднократно, в течение шести месяцев подряд нарушения, связанные с неиспользованием контрольно-кассовой машины, невыдачей налогового чека и проездных билетов, больше не будут освобождены от проверок, согласно новым изменениям, внесенным в Законе о добровольном декларировании и налоговом стимулировании, передает IPN.

Освобождение от налоговых проверок не будет применяться и в случае, если будет установлено, путем окончательного решения судебной инстанции, уклонение от уплаты налогов, путем искажения доходов и расходов. А именно, если сумма налога и других платежей превысит 100 среднемесячных прогнозируемых заработных плат по экономике, установленных постановлением правительства, действительным на момент совершения деяния. Например, в текущем году это 61 5000 леев (100×6150 леев).

Кроме того, если сумма превышает прогнозируемые 150 среднемесячных заработных плат по экономике, установленных постановлением правительства, действительным на момент совершения деяния (в 2018 году – 922500 леев); 250 среднемесячных прогнозируемых заработных плат по экономике, установленных постановлением правительства, действующим на момент совершения деяния (в 2018 году – 1537500 леев) и 350 средних прогнозируемых ежемесячных зарплат по экономике, установленных постановлением правительства, действующим на момент совершения деяния (в 2018 году – 2152500 леев).

Внесены изменения в Налоговый кодекс, который вступил в силу с 12 декабря 2018 года. В соответствии с этими изменениями налогоплательщик, который повторно, в течение шести месяцев подряд, не использует контрольно-кассовые машины и не будет выдавать чеки и проездные билеты, не сможет воспользоваться 50-процентной скидкой на штрафы.