Дадут ли по 600 лей получателям пособий

В пятницу правительство приняло под свою ответственность закон о дополнении положений закона №313/2018. Получателям всех видов пенсий, назначенных до 1 декабря 2018 года, месячный размер которых не превышает 2000 лей, будет предоставлена единовременная помощь в размере 600 лей.

Дополнение коснется и получателей пособий, о которых ранее забыли. Между тем они только по определению не пенсионеры а де факто и есть самые бедные пенсионеры. И их около 61 тысячи, у кого средние пособия составляют всего 541,61 лея. В том числе у инвалидов с детства, достигших пенсионный возраста, - пособия 204,50 лей. У детей-инвалидов – 677,43 лея. У детей-инвалидов до 18 лет – 710,69 лея. Для детей, потерявших кормильца, – 575,57 лея.

Отраслевому министерству, лично министру и правительству следовало одновременно дополнить и другой закон - №254/2018, на основании которого решено, начиная с 1 января, увеличить на 10 процентов пенсии, размер которых не превышает прожиточный минимум в 1589 лей. И этот закон также дополнить статьей о повышении на 10 процентов и пособий.

За такой благородный поступок можно было бы простить премьеру распространенный им обман о том, что средние пенсии уже якобы достигли минимального прожиточного расчетного уровня.

Также можно было бы простить и президенту, который промульгировал законы о единовременной помощи и увеличении пенсий на 10 процентов и не внес предложение по поводу получателей пособий.

Думитру БАРБАЛАТ