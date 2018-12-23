Мариан Лупу: Мы хотим единства граждан в составе гражданского общества...

В интервью порталу ТРИБУНА глава фракции Демократической партии Молдовы (ДПМ) Мариан Лупу рассказал о результатах работы парламентской фракции в нынешнем парламенте, о самых досадных политических моментах 2018 года, о том, будет ли он баллотироваться на следующих парламентских выборах, а также о ряде других важных аспектов.

T.: Г-н Лупу, с какими результатами завершает год парламентская фракция ДПМ?

M.Л.: С хорошими результатами для людей, и для Молдовы, с выполненными обязательствами перед гражданами. В начале этого года, я говорил, что в 2018 году мы намерены изменить законодательство в целях увеличения доходов граждан. Благодаря устойчивому экономическому росту в течение последних трех лет, мы смогли выполнить обещанное. Люди уже почувствовали на себе эти результаты, увеличение доходов, увеличение числа рабочих мест и многое другое.

Т.: В целом, как Вы оцениваете работу ДПМ в парламенте нынешнего созыва?

M.Л.: ДПМ стремилась быть стабилизирующим фактором, обеспечивающим парламентскому большинству возможность выполнить свои обещания. В качестве главы парламентской фракции ДПМ, могу сказать, что мы старались внедрять те инициативы, в которых нуждается народ. Мы поставили интересы граждан выше наших личных амбиций, даже политических. К сожалению, оппозиция поступает иначе. Она выступает против реформ, которые так необходимы людям, лишь потому, что эти инициативы исходят не от нее.

T.: Каким, по Вашему мнению, останется нынешний парламент в истории?

M.Л.: Как законодательный орган, которому удалось принять законы, важные для модернизации и развития страны. Как парламент, который смог обеспечить самый стабильный период со времен провозглашения Независимости. Я рад, что нынешнему парламентскому большинству удалось добиться реформ, вследствие которых доходы более 200 000 бюджетников увеличатся с января 2019 года. Или пенсионная реформа, которая благодаря нормальному законодательству, улучшит положение пенсионеров. Еще одним достижением является Программа «Первый дом», посредством которой более 1000 бенефициаров переехали в жилье, приобретенное в рамках проекта. И, конечно, самым важным проектом является Программа «Хорошие дороги для Молдовы», в рамках которой нам за год удалось отремонтировать более 1600 км дорог, чего не делали другие правительства за десять лет. Так создается история, и делаются конкретные дела для людей. Конечно, и внешняя политика является важным элементом, хорошие отношения с партнерами, но историю страны создают люди для людей. Этот парламент был лучшим в сотрудничестве с правительством, а этого не было последние 27 лет. А результаты действительно впечатляющие, с рекордным количеством реформ. Избирательная реформа, реформа правительства, пенсионная реформа, реформа заработной платы и все остальные реформы. Все они положительно влияют на жизнь людей, и мы должны признать, что нам удалось то, чего не удавалось никому до нас.

T.: Какие политические события наш Ваш взгляд ознаменовали 2018 год?

М. Л.: Таковых было много в 2018 году. Посредством вступления в силу двустороннего Соглашения с Украиной, впервые мы получили контроль над приднестровским участком границы. Получение Республикой Молдова председательства в Парламентской ассамблее “ЕВРОНЕСТ” уже само по себе успех. В рамках этой организации были приняты важные решения для Республики Молдова и для стран-участниц “Восточного партнерства”, как, например, подписание Соглашения об ассоциации Грузии, Республики Молдова и Украины, с созданием Парламентской ассамблеи Молдова-Грузия-Украина, платформы для защиты интересов граждан трех государств.Для ДПМ 2018 год ознаменовал укрепление видения, которым партия руководствовалась все эти годы. В октябре, в ходе Национального собрания, было принято стратегическое видение «ДПМ для Молдовы», которым мы будем руководствоваться в нашей деятельности. Мы не хотим раскола в обществе, а наоборот, хотим единства граждан в составе молдавского гражданского общества, и суверенного, независимого государства. Также, для ДПМ, 2018 год стал годом роста в опросах. Это при том, что мы являемся еще и правящей партией, а это еще лучше. Так происходит, когда руководствуешься интересами граждан.

T.: Каковы самые досадные политические моменты 2018 года?

M.Л.: Это, несомненно, то, что нам не удалось ввести в Конституцию европейскую интеграцию. Если бы так называемые правые партии были искренними, они поддержали бы эту инициативу. Но, конечно же, они предпочли бойкотировать что-то хорошее для страны, чтобы удовлетворить интересы некоторых людей. Принятие этого решения, могло бы стать мощным инструментом предотвращения вступления страны в ЕврАзЭС. Но для некоторых коллег, личные амбиции важнее интересов Республики Молдова.

Т.: Почему, все-таки отказались от референдума по вопросу европейской интеграции Республики Молдова?

М. Л.: На данный момент, учитывая позиционирование так называемых проевропейских партий, такой референдум был нецелесообразным. Но это, ни в коем случае не означает, что мы отказались от европейской интеграции. Не все партии в парламенте были готовы к принятию этой инициативы. Из-за личных амбиций некоторых депутатов, это голосование могло провалиться. Отсутствие поддержки со стороны ЛП и ЛДПМ ставит под угрозу этот стратегический вектор развития нашей страны. Поэтому референдум отложен до момента создания нового парламента.

Т.: Каковы, на Ваш взгляд, шансы референдума о сокращении числа депутатов?

M.Л.: Это решат граждане.

T.: Каким, по Вашему мнению, будет 2019 год?

M.Л.: Несомненно, интересным. Предстоят выборы, и это спровоцирует споры, противоречия и провокации. Нам следует не обращать на все это внимание, и продолжать работать. Люди ждут именно этого, и за это будут голосовать. Надеюсь, что эти выборы принесут еще большую стабильность, страна встанет на путь развития, а достижения будут еще больше.

T.: Вы будете баллотироваться на парламентских выборах?

M.Л.: Это решит партия.

T.: Каковы Ваши планы на будущее?

M.Л.: Продолжать то, чем я сейчас занимаюсь, то есть быть частью команды демократов, и вносить свой вклад в курс про-Молдова, чтобы вместе с коллегами по партии добиться успеха. Учитывая, что мы находимся в преддверии зимних праздников, пользуясь случаем, хочу поздравить всех граждан Республики Молдова, и пожелать им здоровья, благополучия, успехов и мира в их семьях.

T.: Благодарим Вас.

Андриана Кептине