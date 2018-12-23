Влад Плахотнюк на встрече АДЛМ: В 2019 году правительство продолжит поддержку молдавского бизнеса

В 2019 году правительство продолжит поддержку молдавского бизнеса. Налог в бюджет социального страхования будет снижен с 18-ти процентов до 12-14-ти. В этом году его уменьшили с 23-х до 18-ти. Планируется аннулировать 12-процентный налог на прибыль для компаний, реинвестирующих ее в развитие бизнеса. Об этом объявил председатель Ассоциации деловых людей Влад Плахотнюк на торжественной встрече АДЛМ, собравшей 1200 бизнесменов со всей страны.

"Мы намерены еще раз сократить выплаты компаний в бюджет соцстрахования. Наверно, министр финансов еле сдерживается. (APLAUZE). Я хочу вам сказать, что это лучшее правительство, талантливое, целеустремленной, действительно способное провести реформы и изменить положение дел в стране", - говорит председатель АДЛМ Влад Плахотнюк.

"Задачи на 2019 год обозначены. Я рад, что рядом с министром финансов находится министр здравоохранения, и что они поддерживали друг друга", - сказал премьер-министр Павел Филип.

Снижение налогов в бюджет социального страхования позволит предпринимателям получить экономию затрат, и это станет стимулом для развития бизнеса и привлечения новых работников. С 2016 года создано 170 тысяч новых рабочих мест.

"Сфера информационных технологий получает много внимания. Но после обещаний господина Плахотнюка у меня за несколько минут появилось несколько идей для реинвестирования капитала. Когда есть реальная поддержка со стороны властей и государства, когда бизнесу подставляют плечо, это очень ценно", - отметил директор IT-компании Андрей Жикол.

Как отметил глава Минэкономики, улучшение условий для ведения бизнеса стало возможно после внедрения реформ, которые были бы невозможны без наличия политической воли.

"Налоговая реформа и снижение налогового бремени, конечно, идут на пользу бизнесу. Особенно, когда одновременно сокращается уровень бюрократии, создается единое окно", - считает министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич.

Предприниматели подтверждают: бизнес в Молдове действительно, наконец-то, вздохнул свободно.

"Бизнес сейчас чувствует себя намного уверенней. Несколько лет назад господин Плахотнюк пришёл с инициативами, к которым, честно скажу, многие отнеслись скептически. Но сегодня, думаю, скептиков больше не осталось", - поделился директор компании Олег Бабан.

"В Молдове, конечно же, нелегко заниматься бизнесом, но в то же время без предпринимателей, и без вашей смелости не было бы молдавской экономики. И не было бы системы, в которой мы сегодня живём. Сами деловые люди являются двигателем общества и экономики", - отметил председатель парламента Андриан Канду.

Как отметил председатель Ассоциации деловых людей Влад Плахотнюк, нынешнее руководство страны стало единственным после провозглашения независимости, которое выполнило большую часть обещаний, данных бизнесу.

"Это руководство - единственное, которое сдержало данные обещания, давая людям надежду на будущее в Молдов - увеличивая зарплаты и пенсии, создавая новые рабочие места и предоставив людям возможность иметь свой дом здесь, в Молдове", - добавил председатель АДЛМ Влад Плахотнюк.

Молодые предприниматели также чувствуют поддержку государства и Ассоциации деловых людей. Десятерым из них на гала-торжестве АДЛМ вручили дипломы и гранты в 50 тысяч леев на развитие своего бизнеса.

Число молодых предпринимателей получивших финансовую помощь выросло до 40, а общий размер безвозмездных дотаций составил два миллиона леев.

"Вместе с вами мы сумели внедрить эти реформы, и жители Молдова стали чувствовать положительные результаты. Давайте, дорогие друзья, вместе продолжать эту работу и в 2019 году", - сообщил премьер-министр Павел Филип.

"Как и многие в этом зале, я хочу, чтобы в 2019 году мы заработали больше денег. А для этого нам нужна непрерывность. Думаю, многие разделят мое мнение, что 24-го февраля мы должны проголосовать за Демократическую парию, чтобы всё, что они начали в этом году, было продолжено в следующем. И это пойдет нам на пользу", - поделился председатель Ассоциации автоперевозчиков Михаил Усатый.

"Я уверен, что 2019 год может и должен быть лучше нынешнего. Потому что если он будет лучше для вас, для деловых кругов, значит, будет лучше для страны. А лучше для страны, означает, лучше для людей. Это и есть цель, которая нас объединяет", - сказал председатель АДЛМ Влад Плахотнюк.