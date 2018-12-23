Вслед за Ватиканом книга о горских евреях подарена кишиневской библиотеке

Кишинев посетил заместитель главы Всемирного конгресса горских евреев Юрис Гулбис.

Поводом для его приезда послужили мероприятия в рамках всемирной презентации первого издания книги об истории и культуре горских евреев. 5 ноября во время специальной аудиенции книга была вручена в Ватикане Папе Римскому. Папа Римский Франциск сделал важное для католической церкви заявление, отметив, что антисемитизм является несовместимым с вероучением христианства.

13 декабря книга была представлена на торжественной презентации в Нью-Йорке в Организации Объединенных Наций. К презентации книги приурочен и специальный подарочный тираж в эксклюзивном оформлении.

Один из таких экземпляров и был торжественно вручен еврейской библиотеке им И. Мангера в Кишиневе от лица Всемирного конгресса горских евреев 19 декабря. Юрис Гулбис вручил книгу директору библиотеки Анне Бацмановой.

Гостями торжественного события стали и вице-председатель еврейской общины Молдовы Гарри Галантер, представитель Общины горских, бухарских и грузинских евреев Молдовы Эфраим Ханукаев, Директор еврейской общины Республики Молдова Юлия Шеинман, раввин кишиневской общины Шимшон Изаксон, сотрудники библиотеки и общины.

Книга об истории и культуре горских евреев станет одним из самых ценных экспонатов еврейской библиотеки им И. Мангера в Кишиневе.