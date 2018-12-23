23 Декабря 2018
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Интересное
Вслед за Ватиканом книга о горских евреях подарена кишиневской библиотеке
23.12.2018

Кишинев посетил заместитель главы Всемирного конгресса горских евреев Юрис Гулбис.

Поводом для его приезда послужили мероприятия в рамках всемирной презентации первого издания книги об истории и культуре горских евреев. 5 ноября во время специальной аудиенции книга была вручена в Ватикане Папе Римскому. Папа Римский Франциск сделал важное для католической церкви заявление, отметив, что антисемитизм является несовместимым с вероучением христианства.

13 декабря книга была представлена на торжественной презентации в Нью-Йорке в Организации Объединенных Наций. К презентации книги приурочен и специальный подарочный тираж в эксклюзивном оформлении.

Один из таких экземпляров и был торжественно вручен еврейской библиотеке им И. Мангера в Кишиневе от лица Всемирного конгресса горских евреев 19 декабря. Юрис Гулбис вручил книгу директору библиотеки Анне Бацмановой. 

Гостями торжественного события стали и вице-председатель еврейской общины Молдовы Гарри Галантер, представитель Общины горских, бухарских и грузинских евреев Молдовы Эфраим Ханукаев, Директор еврейской общины Республики Молдова Юлия Шеинман, раввин кишиневской общины Шимшон Изаксон, сотрудники библиотеки и общины.

Книга об истории и культуре горских евреев станет одним из самых ценных экспонатов еврейской библиотеки им И. Мангера в Кишиневе.


 
Количество просмотров:
93
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2018 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.