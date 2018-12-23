Молдову в рейтинге лучших стран для бизнеса обошли все "соседи", даже неспокойная Украина

Молдова занимает 87 позицию в рейтинге лучших стран для бизнеса по версии Forbes. В новом рейтинге соседняя Украина, несмотря на военный конфликт, занимает 77-е место (в прошлом году — 80-е). Среди стран постсоветского пространства выше всех удалось подняться Эстонии (28-е место) и Грузии (44-е). Россия занимает 55-ю позицию, Казахстан — 65-ю,

В основу рейтинга, как пишет fakty.ua, положены 15 факторов: защита права собственности в стране, приверженность инновациям, налоговая политика, использование технологий, распространенность коррупции, свобода (личная, свобода торговли, свобода капитала), бюрократическая зарегулированность, защита инвесторов. Также принимаются во внимание обеспеченность рабочей силой, инфраструктурой, объем рынка, качество жизни в стране, политические и экономические риски.

То есть берутся как объективные количественные данные от ООН, Всемирного банка и Всемирного экономического форума, так и экспертные оценки от организаций Freedom House, Heritage Foundation, Альянс за права собственности, Transparency International, Marsh & McLennan.

Рейтинг от Forbes составляется уже 13 год подряд. На этот раз лучшей страной для бизнеса была признана Великобритания. В первую пятерку также вошли Швеция, Гонконг, Нидерланды и Новая Зеландия.

Получается, что в Молдове бизнес открывают вопреки инвестиционному климату, а не благодаря...

Лидия ТКАЧ