"Праздники приходят, а мы далеко от детей": Молдавская диаспора провела протест в Израиле

Люди требуют упразднения нынешнего правительства.

Несколько групп граждан сегодня одновременно в трех городах Израиля: Тель-Авив, Хайфа и Иерусалим выразили недовольство нынешней властью и скандировали „Диаспора не продается”, „Долой мафию”, „Долой коррупцию”, „Хотим будущее дома”, „Предателей в тюрьму”, сообщает tv8.

„Праздники приходят, а мы далеко от детей. Мы хотим домой, потому что нам очень трудно среди иностранцев. Мы хотим работу, мы хотим достойную зарплату, чтобы жить рядом с детьми”, — сказал один из «протестующие».

„Мы хотим чистый Парламент, мы хотим свободные выборы, мы хотим правды и справедливости, мы хотим стабильности, мы хотим, чтобы будущего у нас дома”.

Кроме того, участники протеста призвали граждан не сидеть перед телевизорами и выйти на улицу, чтобы упразднить нынешнее правительство.

Источник: nokta.md