Зинаида Гречаный: Наша цель - получить парламентское большинство

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В интервью порталу ТРИБУНА, председатель Партии социалистов Республики Молдова Зинаида Гречаный рассказала, каким был 2018 год для парламентской фракции, насколько подготовлена ПСРМ к парламентским выборам, какой будет избирательная кампания, какие приоритеты у ПСРМ на следующий период, и о других важных аспектах.
T.: Каким был 2018 год для парламентской фракции ПСРМ?
Тем не менее, социалисты на протяжении всего мандата делали все возможное, чтобы реализовать свою предвыборную программу и выполнить взятые на себя обязательства. Фракция ПСРМ в парламенте за 4 года внесла 283 законопроекта, и все они касаются выполнения предвыборной программы ПСРМ. Парламент за это время принял 50 законопроектов, разработанных Партией социалистов.
За 4 года, 132 законопроекта, разработанные фракцией ПСРМ, были отклонены парламентским большинством, 89 находятся в подвешенном состоянии. Все эти инициативы носят социально-экономический характер, и все они будут представлены в парламенте следующего созыва.
Следующему парламенту предстоит рассмотреть также десятки инициатив президента Республики Молдова Игоря Додона, которые были отклонены. Речь идет об отмене законопроекта о возврате миллиарда гражданами, учреждении материнского капитала, защите людей с ограниченными возможностями, а также о важнейших политических законопроектах, связанных с защитой государственности, запретом унионизма, изменением подхода к образовательной системе.
ПСРМ – единственная фракция в парламенте, которая еженедельно проводила приёмы граждан. За 4 года каждый депутат принял не менее 33 тысяч человек. В общей сложности депутаты фракции ПСРМ выслушали во время приемов более 700 тысяч граждан страны, которые получили посильную правовую и социальную помощь.
T.: Какие инициативы Вы считаете наиболее важными?
Прежде всего, необходимо отметить инициативу главы государства об отмене решения парламентского большинства навязать молдавскому обществу ответственность за выплату украденного из банковской системы миллиарда.
Более того, Игорь Додон предложил в прошлом году провести консультативный референдум по таким вопросам, как отмена “закона о миллиарде”, роспуск парламента и досрочные выборы, сокращение депутатских мест со 101 до 71, введение в школьную программу дисциплины “История Молдовы”. Глава государства также предложил законодательно запретить переход депутатов из одной фракции в другую.
Еще одна важная инициатива – введение моратория на любую продажу, приватизацию или сдачу в концессию публичной собственности до назначения нового парламента и правительства.
Социалисты также предложили установить мораторий на проведение любых действий в рамках планируемой административно-территориальной реформы. ПСРМ выступает против реорганизации, которая будет способствовать отдалению органов местной власти от граждан и оттоку населения страны.
Следует также отметить, что многие законопроекты были цинично переписаны и выданы парламентским большинством за свои. Но для нас не так важно, чья подпись стоит перед законопроектами, а важно, чтобы эти законы работали на благо людей.
Т.: Как Вы оцениваете деятельность оппозиции в целом в нынешнем парламенте?
T.: Что Вы можете сказать о сотрудничестве с парламентским большинством?
T.: Какие приоритеты у ПСРМ на следующий период?
T.: Насколько подготовлена ПСРМ к парламентским выборам?
T.: Как вы думаете, какой будет избирательная кампания?
T.: Каковы задачи минимум и максимум для ПСРМ в парламенте?
T.: Если к власти придет ПСРМ, какие у нее будут приоритеты?
T.: Благодарим Вас!
Андриана Кептинe
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