Зинаида Гречаный: Наша цель - получить парламентское большинство

В интервью порталу ТРИБУНА, председатель Партии социалистов Республики Молдова Зинаида Гречаный рассказала, каким был 2018 год для парламентской фракции, насколько подготовлена ПСРМ к парламентским выборам, какой будет избирательная кампания, какие приоритеты у ПСРМ на следующий период, и о других важных аспектах.

T.: Каким был 2018 год для парламентской фракции ПСРМ?



З.Г.: Наверное, есть смысл уже говорить не только и не столько о 2018 годе, сколько о 4-летнем мандате фракции. Могу отметить, что и 2018 год, и весь четырехлетний мандат были сложными, учитывая, что фракция ПСРМ не пошла на сделку с созданным путем подкупа и манипуляций правящим большинством, и осталась в оппозиции. Социалисты, в отличие от всех остальных фракций, не проголосовали ни за одно правительство. Кстати, ПСРМ – это единственная фракция в парламенте, которая на протяжении всего мандата была в оппозиции к правящей власти.

Тем не менее, социалисты на протяжении всего мандата делали все возможное, чтобы реализовать свою предвыборную программу и выполнить взятые на себя обязательства. Фракция ПСРМ в парламенте за 4 года внесла 283 законопроекта, и все они касаются выполнения предвыборной программы ПСРМ. Парламент за это время принял 50 законопроектов, разработанных Партией социалистов.

За 4 года, 132 законопроекта, разработанные фракцией ПСРМ, были отклонены парламентским большинством, 89 находятся в подвешенном состоянии. Все эти инициативы носят социально-экономический характер, и все они будут представлены в парламенте следующего созыва.

Следующему парламенту предстоит рассмотреть также десятки инициатив президента Республики Молдова Игоря Додона, которые были отклонены. Речь идет об отмене законопроекта о возврате миллиарда гражданами, учреждении материнского капитала, защите людей с ограниченными возможностями, а также о важнейших политических законопроектах, связанных с защитой государственности, запретом унионизма, изменением подхода к образовательной системе.

ПСРМ – единственная фракция в парламенте, которая еженедельно проводила приёмы граждан. За 4 года каждый депутат принял не менее 33 тысяч человек. В общей сложности депутаты фракции ПСРМ выслушали во время приемов более 700 тысяч граждан страны, которые получили посильную правовую и социальную помощь.

T.: Какие инициативы Вы считаете наиболее важными?



З.Г.: Все наши инициативы важны, все они разрабатывались в соответствии с социально-экономической программой ПСРМ, ориентированной на восстановление экономики и благосостояния граждан республики.

Прежде всего, необходимо отметить инициативу главы государства об отмене решения парламентского большинства навязать молдавскому обществу ответственность за выплату украденного из банковской системы миллиарда.

Более того, Игорь Додон предложил в прошлом году провести консультативный референдум по таким вопросам, как отмена “закона о миллиарде”, роспуск парламента и досрочные выборы, сокращение депутатских мест со 101 до 71, введение в школьную программу дисциплины “История Молдовы”. Глава государства также предложил законодательно запретить переход депутатов из одной фракции в другую.

Еще одна важная инициатива – введение моратория на любую продажу, приватизацию или сдачу в концессию публичной собственности до назначения нового парламента и правительства.

Социалисты также предложили установить мораторий на проведение любых действий в рамках планируемой административно-территориальной реформы. ПСРМ выступает против реорганизации, которая будет способствовать отдалению органов местной власти от граждан и оттоку населения страны.

Следует также отметить, что многие законопроекты были цинично переписаны и выданы парламентским большинством за свои. Но для нас не так важно, чья подпись стоит перед законопроектами, а важно, чтобы эти законы работали на благо людей.

Т.: Как Вы оцениваете деятельность оппозиции в целом в нынешнем парламенте?



З.Г.: Единственной партией, которая в действительности находилась в оппозиции на протяжении всех четырех лет мандата парламента, была и есть Партия социалистов Республики Молдова. Все остальные фракции или подыгрывали власти, или были во власти с последующим отстранением, поэтому их нельзя назвать реальной оппозицией, а тем более оценивать их деятельность в этом смысле. Фракция ПСРМ – единственная, которая не проголосовала ни за одно правительство правящего режима.

T.: Что Вы можете сказать о сотрудничестве с парламентским большинством?



З.Г.: Партия социалистов не сотрудничала и не сотрудничает с парламентским большинством. Мы считаем это парламентское большинство нелегитимным, так как оно было создано путем подкупа и манипуляций.

T.: Какие приоритеты у ПСРМ на следующий период?



З.Г.: 18 ноября Партия социалистов представила 10 приоритетных задач, на основе которых будет разработана предвыборная платформа ПСРМ. Это повышение зарплат до 600 евро и пенсий до 300 евро, это бесплатное образование и здравоохранение, это недопущение административной реформы, которая предусматривает упразднение районов и примэрий. Это нейтралитет, взвешенная внешняя политика, объединение страны, запрет унионистских партий и движений, защита православия, ввод президентского правления.

T.: Насколько подготовлена ПСРМ к парламентским выборам?



З.Г.: Мы всегда готовы к выборам. Партия социалистов работает не время от времени, не от одной кампании к другой, а постоянно, последовательно реализуя свою программу. Более того, социалисты были готовы к новым выборам еще в 2015 году, когда требовали роспуска этого нелегитимного парламента и проведения досрочных выборов.

T.: Как вы думаете, какой будет избирательная кампания?



З.Г.: Думаю, она будет очень сложной, учитывая давление правящей партии, использование ею админресурса, а также растущий накал страстей вокруг выборов и их результатов. И все же мы надеемся, что эта избирательная кампания будет прозрачной и честной, что оппоненты не будут использовать грязные приемы по отношению друг к другу.

T.: Каковы задачи минимум и максимум для ПСРМ в парламенте?



З.Г.: У нас единственная цель – получить парламентское большинство, сформировать руководство парламента и правительства, потому что только таким способом можно изменить политический режим в стране, и единственная сила, которая может это сделать – ПСРМ.

T.: Если к власти придет ПСРМ, какие у нее будут приоритеты?



З.Г.: Приоритеты не меняются после выборов. Мы будем реализовывать все десять приоритетов, которые лягут в основу предвыборной программы и комплексной программы развития страны.

T.: Благодарим Вас!

Андриана Кептинe