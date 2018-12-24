Игорь Додон - народный президент на правильном пути

Сегодня исполнится два года с того момента, как президент Игорь Додон вступил в свою должность.

Попытки лишить нас Дня Победы, препоны со стороны Конституционного суда, насаждение не традиционных ценностей, передача Республиканского стадиона посольству США – это и многое другое стало тем, что не допускал сделать народно избранный президент.

Вы вряд ли забыли о том, как буквально перед этой датой (23 декабря 2016) «парламентское большинство» лихорадочно и нагло, как напёрсточники, проворачивало законы, ограничивавшие полномочия президента страны. Впрочем, речь пойдёт не столько об этом, сколько о том, над чем мог работать в эти два года связанный конституционными ограничениями президент, лишённый к тому же ключевой поддержки в парламенте. Пока у Партии социалистов не появится большинство в парламенте (а это уже выбор сознательных граждан), Игорь Додон будет вынужден и дальше наблюдать в бессилии, как парламент «прокатывает» почти все его инициативы.

В этом свете хотелось бы обратить внимание на то, что молдавский лидер пытается реально сделать, пользуясь тем единственным серьёзным оружием, которое у него не смогли отобрать - добрыми отношениями с Российской Федерацией, крупнейшим игроком на и мировой геополитической арене. Если же говорить ближе к теме, то это - решение приднестровского конфликта с благоприятным исходом для Республики Молдова. Но начинать тут следует с очень глубоких, укоренившихся в подсознании молдавских граждан стереотипов, связанных с имевшим место вооружённым конфликтом и, вообще, с отношения к этим печальным событиям без малого тридцатилетней давности.

В молдавском обществе, задогмированном пристрастными и однобокими, очень часто манипулятивными и лживыми оценками тех уже далёких событий, давно пора провести переоценку случившегося - и именно это пытается инициировать президент страны, когда говорит о примирении и возлагает венки на могилы воинов, которые, хоть и стреляли, как любит подчёркивать официальный Кишинёв, в молдаван, но сами пали жертвами все тех же молдаван (а кто же тогда их убивал)?

Один против всех

Несмотря на всю истерию в «проевропейской либеральной» прессе, это - безусловно правильный шаг, призывающий к прощению (не к забвению, а именно к прощению). В друг друга стреляли все, по официальным данным, со стороны Приднестровья погибших в четыре раза больше, что достаточно красноречиво говорит о некоторых вещах...

События тогдашнего времени поддаются беспристрастному анализу, но выводы его будут столь неприятны для тогдашних политиков, многие из которых сейчас наслаждаются беспроблемной с точки зрения вопросов к их деяниям старостью (как Мирча Снегур, к примеру). Случившееся стало следствием неумения, нежелания вести переговоры, договариваться и искать точки соприкосновения. Личные «колхозные» амбиции помешали унять своё тщеславие новоявленным царькам, ещё вчера бывшим скромными партократами, и довели дело до самой печальной развязки.

Сегодня в Молдове живут люди с прогрессирующим сознанием - они не хотят выбирать, скажем прямо, идиотов, которые используют кулаки вместо дара убеждения.

Они выбирают президента, который будет договариваться и всячески избегать кровопролития. Игорь Додон восстановил дружбу с Россией, не потеряв при этом партнерских отношений с Западом. Приоритетами внутренней политики стали патриотизм, продвижение молдавской государственности, сохранение христианских традиционных ценностей. Работа продолжается. Игорь Додон - на правильном пути!

Отчет о деятельности главы государства вы можете посмотреть в представленном ниже видео.