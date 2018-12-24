«Банда» мотоциклетных Дедов Морозов поздравила кишинёвцев с Новым Годом (ВИДЕО)

Полсотни байкеров раздали подарки детишкам.

Группа из пятидесяти мотоциклистов, одетых в Дедов Морозов, промчалась на мотоциклах по улицам Кишинёва, посетив многочисленные дворы Кишинёва и раздав детворе подарки. Заезд закончился на ПВНС, и прохожие были очень впечатлены благородством и самоотверженностью байкеров, ведь сесть в седло мотоцикла в такую погоду решится далеко не каждый. Сами стальные кони также произвели на публику большое впечатление:

- Очень красиво, чувствуется праздничная атмосфера Рождества. Этот мотоцикл очень красивый, - заявил один из прохожих.

Деды Морозы успели побывать также и в гостях у детей из кишинёвской школы-интерната, что на Ботанике. Стоит отметить, что подарки были приобретены мотоциклистами на собственные деньги.