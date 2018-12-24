На Центральном рынке люди выстраиваются в очереди: сколько стоит праздничный стол

Столичные жители готовятся к Рождеству по новому стилю. На Центральном рынке люди выстраивались в очереди к мясным прилавкам и к палаткам с фруктами и овощами.

"Готовимся к Рождеству, к праздникам. Ждем их с нетерпением. Обычно готовим голубцы, жаркое, ещё любим холодец домашний". "Купила немного мяса, приготовлю несколько блюд. Мы начинаем праздновать Рождество по новому стилю, и заканчиваем по-старому".

"Потратил более трех тысяч леев. Купил апельсины, бананы, мандарины, рыбу и многое другое". "Взяла капусту, чтобы сделать голубцы, кажется хорошая". И хотя на рынке многолюдно, торговцы все же отмечают, что продажи низкие.

"Я уже третий год здесь работаю, и с каждым годом всё хуже, 60-65 - больше не продаем".

"Да, уже чувствуется, что начались покупки к праздникам, мясо чистое, без сала, без ничего". "Рыба совсем не подорожала, цены такие же, как и раньше. Чаще всего берут карпа и толстолобика".

В среднем один килограмм свинины обойдется в 60 леев, живая рыба - в 55. Помидоры и огурцы продают по 35 леев за килограмм. Пользуются спросом и фрукты. Дешевле всего мандарины и апельсины, за килограмм просят 17 леев. Бананы на три лея дороже. А вот гранаты продают по 30 леев.