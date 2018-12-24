"Голубь мира": Алибасов помирил Федосееву-Шукшину с дочерью

Новоиспеченный муж вдовы Лидии Федосевой-Шукшиной в преддверии Нового года попытался помирить родных супруги. Бари Алибасов встретился с дочерью жены.

Продюсер "На-на" приятно удивлен, что ему начало удаваться сблизиться с родственниками супруги и примирить семейство. Так, дочь 80-летней Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга назвала его "голубем мира".

Дочери актрисы Мария и Ольга критически отнеслись к браку матери и на свадьбу не пришли. Они скептически и настороженно относились к новому мужу матери Бари Алибасову. "После того, как он пригласил меня к себе в гости, мы с ним много часов общались, мне стало ясно, что он действительно настроен защищать маму. Он деловой человек. И хочет, чтобы родные наладили хорошие человеческие отношения", - цитирует Ольгу Шукшину сайт "Комсомольская правда".

По ее словам, Алибасов старается найти общий язык со всеми. Так что он выступил этаким "голубем мира".

Ольга живет в Египте. В Москву она приехала перед Новым годом, где и посетила маминого нового супруга. "Оля приняла наш союз с ее мамой, - сообщил Бари Алибасов. Он отметил, что на днях Лидия Федосеева-Шукшина разговаривала с дочерью Мариейц по телефону и осталась очень общением. "Так что все налаживается", – заверил Алибасов.