Ренато Усатый: Есть предложение создать предвыборный блок

По словам лидера «Нашей Парии» Ренато Усатого, он не питает никаких иллюзий в отношении предстоящих парламентских выборов, которые будут самыми сложными, самыми запутанными и самыми грязными.

«Это будут не выборы, а контролируемая помойка», отметил Ренато Усатый. Тем не менее, исход выборов может быть совершенно непредсказуемым для власти и различных аналитиков и социологов.

В этой ситуации, по мнению лидера НП, «нужно дать возможность людям проголосовать за нас, даже если нас попытаются снять». Поэтому Ренато Усатый предложил два сценария участия в выборах. Оба сценария дают возможность сторонникам и всем гражданам Молдовы проголосовать, даже если «Нашу Партию» снимут с выборов:

– Есть предложение создать предвыборный блок, и если решат снять одну партию, всё равно сохраняется блок, который будет участвовать в выборах. Мне интересно, что скажут люди. Поэтому я обращаюсь к вам, ко всем нашим сторонникам и к тем, кто ими станет в ближайшее время. Сейчас давайте решим, идём мы блоком из двух партий или наши партии, руководство которых вы хорошо знаете, идут отдельно – это важно решить вместе.

Ренато Усатый также сообщил, что недавно прошёл съезд политической партии «Патрия-Родина». Руководителем этой партии был избран Сергей Бирюков – ветеран, пограничник, общественник, до съезда состоящий в «Нашей Партии».