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Экономика
Интересные цифры, обнародованные главой Счетной палаты Республики Молдова
24.12.2018

В интервью порталу ТРИБУНА глава Счетной палаты Республики Молдова (СП) Вячеслав Унтилэ ответил на следующий вопрос: Со статистической точки зрения, каким был 2018 год для Счетной палаты? 

«Сначала хотелось бы отметить, что в отчетный год мы сосредоточились, прежде всего, на финансовом аудите, цель которого заключается в повышении уровня доверия финансовым отчетам публичных учреждений. В то же время, в поле зрения СП попал и аудит государственных средств, выделенных на общественно-экономические нужды, оказывающие прямое воздействие на гражданина.

Таким образом, Счетная палата провела 53 аудиторские миссии, 37 из которых касались финансовой отчетности, 12 миссий аудита эффективности и 4 миссии аудита соответствия. На основании заключений аудиторских проверок, СП выдала 38 заключений о финансовой отчетности, которые содержат 16 выводов, связанных с соответствием и эффективностью управления публичными фондами. Из общего числа заключений, 6 являются благоприятными, 22 – с оговорками, 8 – отрицательными и в 2 случаях СП высказалась о невозможности выражения аудиторского мнения (Агентство материальных резервов и Республиканский дом престарелых для инвалидов и пенсионеров в Кишинэу).

Исходя из установленных приоритетов, мы сосредоточились, в частности, на проведении аудита центральных органов власти и учреждений, подведомственных им (226). Мы проверили 168 органов местного публичного управления I и II уровня и 72 государственных и муниципальных предприятия, государственных учреждения, автономных органов публичной власти и других получателей государственных средств», – заявил глава СП.

Кристина Пендя


 
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